A los 104 años, el científico David Goodall le puso fin a su vida

(CNN) – David Goodall, un científico australiano de 104 años logró su cometido de darle fin a su vida mediante un proceso asistido a Suiza. El hombre de ciencia había hecho campaña para la legalización de la muerte asistida en su país de origen pero no logró propiciar el cambio y para continuar con sus intenciones tuvo que viajar a Suiza, dijo un representante del grupo de eutanasia Exit International.

David Goodall, fue un respetado botánico y ecologista que dedicó su vida a investigar y desarrollar proyectos relacionados con el medioambiente y las propiedades de distintas especies de la flora. David murió el jueves en la clínica Life Circle en Basilea, Suiza, después de administrar una droga letal bajo la guía de médicos.

Goodall falleció mientras escuchaba la Sinfonía número 9 de Beethoven, de acuerdo a Exit International, que representaba al científico.

El abuelo de 12 había recaudado más de 20 mil en donaciones del público para ayudar a financiar su viaje a Europa desde Perth, Australia, a principios de este mes.

En declaraciones a CNN el martes, dos días antes de su muerte, Goodall dijo que su vida dejó de ser agradable “hace cinco o diez años”, en parte debido a su movilidad y su falta de visión.

Goodall le dijo a CNN que habría preferido haber muerto cuando perdió su licencia de conducir en 1998, y agregó que la pérdida de independencia en el 94 fue un gran momento en su vida.

“A mi edad, me levanto por la mañana. Como el desayuno. Y luego simplemente me siento hasta la hora del almuerzo. Luego almuerzo un poco y simplemente me siento. ¿Para qué sirve eso?”, dijo el científico, que no parecía haber perdido su sentido del humor este martes, cuando vestía un suéter una inscripción “Envejeciendo sin elegancia”.