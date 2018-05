Bebé prematuro es decapitado dentro del vientre de su madre en el parto

(NOTICIAS YA).-El 16 de marzo de 2014 se supone que sería un día feliz para ella, a quien solo se le conoce como “Paciente A”. Era el día en que su primogénito llegaría al mundo. Con todas las complicaciones que había tenido, doctores le habían dicho: si algo pasa, te haremos una cesárea.

Pero no fue así, y ese día de 2014 se convirtió en una tragedia por una presunta negligencia médica que la dejó sin hijo de la manera más atroz y traumática que se podía imaginar.

La Paciente A, de 30 años, se cruzó por primera vez en años con la autora de su desgracia, la doctora Vaishnavy Laxman, de 41, en la sala de la corte de Manchester, donde este miércoles se reunieron para el juicio por la demanda de negligencia.

Ese día de marzo la tragedia se desarrolló cuando Laxman, la doctora atendiendo a la Paciente A, le pidió que pujara mientras ella jalaba al bebé de las piernas. Más tarde lo peor había ocurrido: la doctora extrajo solo el cuerpo del niño; la cabeza permanecía en el vientre de su madre.

Fue entonces necesario realizar una cesárea para sacar la cabeza del nonato, la cual “por humanidad” fue cosida a su cuerpo, para dar una oportunidad a la madre de despedirse de su bebé.

EL DETALLE DE LA TRAGEDIA

Todo comenzó pocos antes de la muerte del bebé, cuando la Paciente A rompió fuente de manera prematura, a las 25 semanas de gestación. Pocos días antes, en su revisión de rutina, le habían dicho que su bebé venía de nalgas, lo cual buscarían afrontar con una cesárea.

La paciente, de acuerdo a Daily Mail, no estaba en las condiciones requeridas para someterse a un parto de manera natural, ya que no estaba dilatada ni siquiera 3 centímetros, cuando se solicitan 10 para el procedimiento.

“Cuando fui a la sala de parto nadie me dijo lo que pasaba” , dijo la Paciente A sosteniendo dos muñecos de peluche en sus manos.

Entre varios doctores, trataron de ayudar en el parto natural. Intentaron en al menos 3 ocasiones cortar el cérvix de la paciente con unas tijeras sin éxito, proceso durante el cual la paciente se sometió a terrible dolor e incertidumbre.

Cuando todo pasó, a la Paciente A le dijeron que su bebé había nacido muerto, pero no le dieron detalles. Ella dijo “está bien, te perdono, estas cosas pasan” a la doctora, sin saber bien los detalles de la tragedia.

“Cuando me dijeron lo que pasó, grité” , comentó en la corte la paciente.

Es por eso que este jueves, cuando vio a la doctora Laxman, la miró a los ojos y le dijo “no te perdono”, ahora que lo sabe todo.

La Paciente y sus abogados aseguran que el hospital no le dio el servicio adecuado, obligándola a tener un parto natural cuando las condiciones requerían una cesárea, oculltándole la verdad y someterla a todo con un tremendo dolor el cual no fue tratado con los medicamentos necesarios.

“Que no me digan que nació muerto. Mi bebé fue decapitado. Fue mi primer embarazo y no sabía nada de lo que estaba pasando. Todo fue un caos y yo estaba asustada”, dijo la paciente.