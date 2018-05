Bebita muere en el vientre de su madre tras esperar cesárea por 5 días

(NOTICIAS YA).-Mildred hubiera sido el nombre de la bebita, si tan solo en el Hospital la Raza, del Seguro Social de México, no le hubiera negado a su madre por 5 días la cesárea que necesitaba para llegar a este mundo.

Mitzi Ramírez Jiménez ingresó el 28 de abril al hospital de La Raza, en la Ciudad de México, operado de manera pública por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de realizarse una cesárea para dar a luz a su bebita, Mildred.

Tres días después, rompió fuente. Durante todo este tiempo, el equipo del hospital se había negado a realizarle el procedimiento, esperando a que Mitzi llevara a cabo un parto natural.

Con el fin de no realizar la cesárea, le dieron largas y excusas, inclusive una doctora a la que los afectados solo identifican por su apellido, Sánchez, les dijo que Mitzi no daba a luz “porque no quería”.

Édgar Alisando Espino Hernández, pareja Mitzi, comentó para Publimetro que la primera excusa para negarle la cesárea a su esposa fue que no había sangre para el procedimiento; después, el 2 de mayo, dijeron que no había cupo en los quirófanos, ese mismo día le dijeron que ya tenía programada la intervención para esa noche; no obstante, el 3 de mayo por la madrugada aún no era trasladada a la sala de cirugía.

El 3 de mayo, a las 14 horas, Mitzi tuvo un ultrasonido en el que les dijeron que su bebita estaba bien. Tres horas después, a las 5 de la tarde, a Edgar le dijeron que su bebé ya no mostraba signos vitales y le dijeron que, posiblemente, se debía a una “malformación”.

La familia, devastada, trasladó a Mitzi al Instituto Nacional de Perinatología, pero ya era muy tarde.

En el nuevo centro de salud, les dijeron que Mildred estaba completamente formada y que no tenía señal de problemas genéticos o del corazón. Por el contrario, les confirmaron que la muerte de la niña se debió al cese de oxigenación a través de la placenta.

Mildred, quien estaba llena de llagas debido al suplicio que pasó antes de nacer, fue enterrada el 6 de mayo.

Ahora, su familia busca justicia ante centro de salud debido a lo que ellos llaman una negligencia médica.

Mientras tanto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un comunicado oficial sobre el caso, lamentó la muerte de Mildred y la tragedia que devastó a la familia, no sin agregar su propia versión de los hechos, donde se lava las manos de cualquier culpa.

Aseguran que desde octubre de 2017, el embarazo de Mitzi fue catalogado como uno de alto riesgo. Inclusive reportan que la mujer fue internada en varias ocasiones debido a los problemas de su gestación. Sin embargo, aseguran, ya están llevando a cabo las indagaciones necesarias para determinar por qué el equipo médico se negó a realizarle la cesárea que pudo haberle salvado la vida a Mildred.