Delfín sorprende a integrantes de un bote en Carolina del Norte

(NOTICIAS YA).- La tarde del domingo 6 de mayo, un delfín se acercó a dar un “saludo” a los integrantes de un bote en Carolina del Norte. El tierno encuentro fue captado en video y desde entonces se ha vuelto viral.

La visita de Bill Roettger al Rio Wando fue distinta durante ese domingo ya que un delfín se acercó para darle una bienvenida a su nieto y luego a todos los que estaban dentro de la embarcación. Roettger dice que fue una experiencia muy agradable y que al darlo a conocer en sus redes sociales no pensó se haría viral, posteó su protagonista.

LEE: Delfines persiguen y capturan a un tiburón para comérselo

Autorizando a noticiasya.com para su reproducción espera que se aprecie lo hermoso de la naturaleza, pues de hecho es una experiencia de la cual su nieto no ha dejado de comentar.

Vida de los delfines

Los delfines tienen un período de gestación de 12 meses, la hembra puede dar a luz cada dos años y miden aproximadamente 132 centímetros de largo y pesar unas 42 libras, las crías permanecen junto a su madre por un período de seis años posteriormente nadan solitariamente para buscar su nueva familia.

VIDEO: Ballena aprende a hablar y causa furor

Recomendaciones de expertos y la otra cara de la moneda

Para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) cuando un delfín se acerca a una embarcación usualmente lo hace en busca de comida y al no obtenerla pueden pasar dos cosas, la primera y la más común, es que se retire pero en ocasiones puede llegar a exhaltarse golpeando la embarcación, haciéndose daño a sí mismo o generando movimiento en el bote.

Expertos de NOAA recuerdan que la naturaleza del delfín sigue siendo salvaje aún cuando se ven hermosos y tiernos.

LEE: Una ballena muerta aparece en el Puerto de Long Beach

Dentro del video dado a conocer por Roettger en el cual están pescando junto a su nieto, se observa como una mano está cerca del animal marino por lo que expertos dicen de que eso podría ser peligroso ya que el delfín de manera natural podría pensar que es comida y morder rápidamente con sus 100 dientes diminutamente filosos.

Es importante no olvidar, afirman especialistas de NOAA, que los delfines no domesticados se encuentran en mar adentro y el que se acercó al barco de la familia en el video es uno de ellos, afortunadamente no pasó ningún accidente.

Consejos del NOAA

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica te aconseja que nunca des de comer a un delfín salvaje, te alejes suavemente si el animal se te acerca y no tienes cómo protegerte, nunca trates de matar a un delfín porque es ilegal ya que pondrías en peligro su reproducción, finalmente cuando salgas a pescar nunca le des comida a los animales marinos ya que podrían ser perjudiciales para su salud o incluso generarles la muerte de manera involuntaria.