Dispensarios recomendaron marihuana para embarazadas con náuseas

(NOTICIAS YA).-Casi el 70 por ciento de los dispensarios de marihuana contactados durante un estudio de salud en 2017 recomendó que las mujeres embarazadas que sufren de náuseas matutinas usen marihuana.

De acuerdo a CNN, la alarmante estadística fue parte de un estudio realizado por Denver Health, con la ayuda de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado, la Escuela de Salud Pública de Colorado y la Universidad de Utah, que se publicó en la revista Obstetrics & Gynecology.

“Fue sorprendente y preocupante para nosotros, porque hay datos de que el cannabis puede ser dañino para el feto en desarrollo”, dijo el Dr. Torri Metz, un obstetra de alto riesgo en Denver Health.

Metz dijo que el estudio utilizó un “enfoque de llamada misteriosa”, y la persona que llamó se dirigió a 465 dispensarios de Colorado. Cuatrocientos respondieron.

Una investigadora, que afirma tener ocho semanas de embarazo, le dijo a un empleado que contestaba el teléfono en un dispensario que sentía náuseas, y le preguntó si había algún producto recomendado para las náuseas matutinas.

El empleado respondió: “Déjame llamar a mi hija, ella acaba de tener un bebé, llámame en cinco minutos”.

Cuando se le preguntó por qué se recomendaba o no un producto, un empleado de otro dispensario respondió: “Técnicamente está embarazada, no creo que se suponga que debes consumir eso, pero si tuviera que sugerir algo, sugiero algo importante. THC “.

Cuando un investigador le preguntó a un empleado de otro dispensario sobre las recomendaciones sobre la frecuencia, el empleado respondió:

“En el contexto de los comestibles, comience con una dosis baja y vea cómo funciona para usted porque ese tipo de cosas, por ejemplo, no cruzaría el barrera sangre-cerebro así que incluso si tiene los CDB y otras partes buenas de la planta entrarían en el sistema sanguíneo de su bebé, pero las propiedades psicotrópicas, la molécula de THC, no se acercarían a su bebé, por lo que básicamente no obtendría su bebé apedreado “.

La directora del Marijuana Industry Group le dijo a Denver7 que estaba sorprendida por los resultados del estudio.

Kristi Kelly, directora ejecutiva del grupo, dijo: “Lo que esto nos dice que es una industria es que tenemos un vacío en nuestro ‘proceso de incorporación’ en términos de capacitar a nuestros trabajadores de dispensarios para que brinden no solo una buena conversación sobre productos, uso y dosificación … pero es muy importante que los empleados aclaren que no son profesionales médicos y que también redireccionan a ese paciente o a sus clientes para mantener una conversación con su profesional de la salud “.