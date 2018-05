VIDEO: Arrestan violentamente a joven negro que celebraba graduación

(NOTICIAS YA).- La policía de una ciudad en Carolina del Norte se encuentra en medio de la polémica después de que uno de sus oficiales arrestara con violencia a un joven afroamericano desarmado.

El muchacho, Anthony Wall, de 22 años, se encontraba en una sucursal de la cadena Waffle House en Warsaw, cenando después de haber acompañado a su hermana menor a su baile de graduación.

Las autoridades fueron llamadas al restaurante después de que el joven presuntamente discutiera con los empleados del lugar, de acuerdo con BuzzFeed News.

El video del incidente fue publicado en Facebook el pasado 8 de mayo, y hasta el momento ha sido visto por más de 730 mil personas. Un oficial blanco aparece ahorcando al joven de 22 años y lo golpea contra el suelo.

“Quítame las manos de encima. Trae a tu supervisor y quítame las manos de encima”, gritaba Wall antes de ser lanzado al suelo. Cabe destacar que antes de ser sometido por el oficial, el joven había puesto las manos en el aire.

Wall fue detenido por resistirse al arresto y conducta desordenada.

El 5 de mayo pasado, el joven, todavía ataviado con un traje de gala, llegó a Waffle House tras acompañar a su hermana en su graduación. Tras un conflicto con los empleados, arribaron las autoridades.

Un video tomado con celular muestra al muchacho gritando a los trabajadores antes de la llegada de la policía. Wall acepta ser responsable de sus actos pero considera que no existe justificación para el actuar del oficial.

“Estaba tratando de gritar para poder respirar porque me estaba tomando de la garganta y ahí fue cuando me puse agresivo porque me estaba ahorcando”, declaró la víctima a medios locales.

El caso está siendo investigado, indicó Eric Southerland, jefe de la Policía de Warsaw.

“Estamos enterados del video y actualmente trabajamos en la investigación, dando seguimiento basándonos en el video, haciendo entrevistas, recolectando evidencias en video”, explicó.

“No es lo que te entrenaron a hacer en incidentes como este, pero cuando estás lidiando con alguien que pelea y se resiste a un oficial, tratas de usar las tácticas adecuadas y realizar un solo movimiento, aunque eso puede no funcionar porque la persona o el oficial se está moviendo”, dijo, al preguntársele sobre si el actuar del agente coincide con su capacitación.

“Estamos investigando el incidente que ocurrió en nuestro restaurante de Warsaw, Carolina del Norte, para recolectar todos los datos. Los reportes iniciales dicen que el cliente se mostró agitado, por lo que la policía fue llamada”, expresó la cadena de restaurantes en un comunicado.