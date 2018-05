VIDEO: La marihuana, el negocio del futuro

(NOTICIAS YA).- El tema de la marihuana es uno controversial en muchos países, pero otros lo ven como el negocio del futuro.

En Estados Unidos hay dos universidades que ofrecen educación sobre esta droga y una de ellas está en Orlando, Florida.

Learn Sativa University brinda clases que van desde conocer el cannabis hasta cómo hacer de la marihuana un negocio.

La escuela educa sobre el cultivo de la droga, cómo industrializarla y como hacer negocios legales. Al final del curso, se les entrega un certificado, el cual es válido en todos el País.

Cabe señalar que en Estados Unidos hay 28 estados, incluyendo el Distrito de Columbia que han aprobado los programas de marihuana medicinal y otros ocho han legalizado la marihuana para uso recreativo.

Los estudiantes que asisten a esta escuela fluctúan entre los 21 a 60 años y provienen de los Estados Unidos, Latinoámerica y el Caribe, ya que la marihuana es legal en Colombia, Puerto Rico, Chile y Uruguay.

Muchos están educándose sobre esta materia por el crecimiento de la venta de marihuana medicinal.

De acuerdo con drugabuse.gov, el término marihuana medicinal se refiere al uso de toda la planta de marihuana sin procesar, o de sus extractos básicos, para tratar ciertos síntomas de enfermedades y otros trastornos. Sin emmargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) no ha reconocido ni aprobado la planta de marihuana como medicina.

El portal dice que la FDA no lo ha reconocido porque se exige la realización de estudios rigurosos (ensayos clínicos) en cientos y hasta miles de personas para determinar los beneficios y los riesgos de un posible medicamento. Hasta el momento, los investigadores no han realizado suficientes ensayos clínicos a gran escala que demuestren que los beneficios de la planta de marihuana (no de sus ingredientes cannabinoides) superan los riesgos en los pacientes para quienes se indica el tratamiento.