El asistente de Google suena tan real que deberá avisar que no es humano

(NOTICIAS YA).- El gigante tecnológico presentó en su conferencia tecnológica de 2018, una tecnología de inteligencia artificial que podría marcar el antes y el después en cuanto a la simulación de voz y los asistentes virtuales.

Duplex, la nueva capacidad del asistente de Google, permitiría a los usuarios solicitar que se hagan llamadas a su nombre y que se escuchen como si fuera un verdadero asistente personal.

La tecnología, además de asombrar al mundo tecnológico ha creado una súbita preocupación por el increíble parecido de la voz humana a la artificial que fue creada por el programa de inteligencia artificial.

El sistema Duplex emula la entonación, velocidad y dicción de una persona normal, incluyendo modismos como “mmm”, simulando que el sistema estuviera pensando lo que dirá a continuación.

La demostración durante la conferencia para desarrolladores demostró como la voz artificial es indistinguible de la de una humana durante una grabación en una cita para corte de cabello.

Google explicó que el sistema sería capaz de agendar citas y realizar reservaciones en restaurantes. El único inconveniente con el que no contaban, son las leyes que tendrían que aplicarse para regular el sistema.

De entrada, la empresa asegura que el asistente virtual se identificará como un robot, aunque hasta el momento no han especificado cómo será esa presentación como asistente virtual.

“Entendemos y valoramos la discusión entorno a Google Duplex -como hemos dicho desde el principio, la transparencia en la tecnología es importante”, señaló Google en una declaración escrita.

Portales tecnológicos han señalado que el asistente virtual eventualmente podría sintetizar la voz de cualquier persona y convertirla en un asistente personal.

Google demostró durante la conferencia cómo tomaron fragmentos del artista John Legend hablando y crearon un catálogo de su voz; lo que en algún punto podría hacerse con la voz del usuario.

Otro retraso con el que no contaba la empresa, es que la tecnología no podría utilizarse en California, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maryland, Massachusetts, Montana, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania y Washington.

La razón es que para funcionar, el asistente virtual debe primero grabar la respuesta por teléfono para analizarla y poder continuar la conversación. En los estados mencionados la ley requiere que se autorice la grabación.