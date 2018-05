Familia norteamericana se muda a México y muestran cómo viven

(NOTICIAS YA).- El fenómeno migratorio no solo se vive hacia los Estados Unidos, sino que también existen personas que deciden salir de nuestro país y empezar una nueva vida del otro lado de la frontera.

Les presentamos la historia de una familia americana que decidió irse a vivir a México y desde entonces, han optado por grabar todas sus experiencias en video, ellos son Los Perms.

A simple vista tal vez parezcan una familia norteamericana común y corriente y lo son, solo que sus vidas dieron un gran giro al momento en el que decidieron irse a vivir al otro lado de la frontera y grabarlo todo.

Ellos son Justin y Mika Permenter, su amor surgió desde la universidad y desde entonces decidieron formar una hermosa familia que está compuesta también por sus hijos Constance, Lincoln y la pequeña Amelia.

Lo peculiar de la familia Permenter, es que a pesar de las diferentes culturas, costumbres y demás, tomaron la decisión de irse a vivir a Puebla, México y desde entonces, grabaron todas sus experiencias en su propio canal de Youtube, llamado Los Perms.

“Empezamos a hacer videos en el 2016 por una sugerencia de mi cuñada, la hermana mayor de Mika, yo siempre estaba mandando videos y fotos a la familia de ella por los grupos de WhatsApp y me sugirió pues empezar un canal por qué somos raros yo creo que por esa razón”.

Dentro de sus videos Justin comenzó a plasmar todo lo que vivían al llegar a un país completamente desconocido para ellos.

“Nosotros grabamos más que hablar mostramos lo que es vivir en México y el enfoque o el tema digamos es como una familia bilingüe viviendo en México”.

Desde grabarse probando por primera vez comida mexicana, hasta mostrar como celebran las tradiciones que tanto representan al país, como el “Día de Los Reyes Magos”.

“La verdad es que nos encanta y no solo estamos en lugares muy turísticos ósea vivimos en Puebla y visitamos como Mika nos comenta, visitamos los pueblos y visitamos lo que es la vida bueno por lo menos en Puebla y los alrededores de Puebla”.

“Yo creo que uno de los desafíos que hemos enfrentado era pues cosas normales ósea cotidianas como pagar la luz o el agua, se nos acabó el agua un día, ósea no había nada de agua y tuvimos que pedir una ¿pipa? así no sabíamos nada de eso pero en México se puede pedir una pipa para llenar tu tinaco”.

De repente el número de seguidores comenzó a ser cada vez mayor, actualmente Los Perms cuentan con más de 47 mil suscriptores en su canal de Youtube y sus videos son vistos cada día por cientos de miles de personas.

“Yo creo que a mí me gusto o me gusta ser una influencia y por eso siempre pienso de hecho el blog me hace pensar en cómo me porto o cómo me comporto y me hace más consciente de mis decisiones como reacciono a mis hijos, cuando estoy grabando y cuando no estoy grabando”.

En la siguiente parte de este reportaje especial, Los Perms nos cuentan sobre la inseguridad en México y cómo es que han enfrentado también los malos comentarios al exponerse al ojo público.

Conforme los suscriptores fueron incrementando en su canal, Los Perms comenzaron a tener mayor exponencial con sus videos, logrando que miles de personas alrededor del mundo se fijaran en ellos.

“Hay mexicanos viviendo en Japón que nos ven, que se sienten no se solidarios con nosotros porque ellos mismos han tenido experiencias similares no y nosotros estamos ahora viviendo una experiencia similar”.

LEE: UN “GRINGO” REALIZA UNA CAMPAÑA PARA DEMOSTRAR SU AMOR POR MÉXICO

“Nosotros aprendemos tanto de los comentarios, a veces nosotros no sabemos cosas y nuestros seguidores enseñarnos mucho”.

Sin embargo, exponer a tu familia al ojo público a veces puede resultar no tan favorecedor, “la gran mayoría es muy positiva, no sé si se llaman igual en español trolls que hablan muy feo y normalmente yo dejo sus comentarios porque parecen muy difícil de creer”.

Otro tema importante que a muchos seguidores de su canal les intriga es saber cómo una familia americana ha lidiado hasta ahorita con la inseguridad que existe en México, por lo que en sus videos también plasman como lidian con esta situación.

“Es un tema que obviamente nos preguntan nuestros amigos aquí en Estados Unidos, de hecho hicimos un video en el canal de Los Perms en Youtube sobre la inseguridad en México y obviamente no somos ingenuos, sabemos que la inseguridad existe pero en el video y lo voy a repetir aquí la inseguridad también existe en Estados Unidos”.

Y es que gracias al mundo digital, a través de sus videos, Los Perms han podido mostrar una imagen de México diferente a lo que muchas personas piensan del vecino país.

LEE: NORTEAMERICANOS JUBILADOS PREFIEREN VIVIR EN MÉXICO

“Lamentablemente por las noticias a veces las noticias son vendidas y por el ambiente político en los dos países pero especialmente en Estados Unidos hay mucho odio y yo quiero que sepan todos los seguidores de nuestro canal que sigan creciendo que nosotros no somos como nos pintan en las noticias y quiero que mis paisanos sepan que los latinos especialmente los mexicanos donde vivimos no son como los pintan en las noticias”.

Ya sea por su espontaneidad o la manera tan natural que ellos se muestran, en estos dos años que tienen subiendo videos casi de manera diaria, esta familia ha logrado ganarse el corazón de miles de seguidores y esperan que dentro muy poco esos miles se conviertan en millones.

“Es algo que va creciendo que no esperábamos ojala sigamos creciendo necesitamos su ayuda en difundir el canal y difundir los videos pero ojala podamos seguir como influyendo digamos a la gente y mostrando lo que es la vida autentica en México”.

“Nosotros somos Los Perms suscríbanse a nuestro canal! nos vemos en Youtube”.

Edgar Ramirez

LEE: EXIGIERON QUE TOCARAN EL HIMNO DE ESTADOS UNIDOS EN RESTAURANTE MEXICANO