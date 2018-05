Familias de Odessa se quedaron sin hogar después de siniestro

(NOTICIAS YA).-

Dos familias de la ciudad de Odessa se quedaron sin hogar esto después de que un siniestro dejara en ruinas tres departamentos en el área noreste de nuestra ciudad.

El departamento de bomberos recibió la llamada a alrededor de la una y media de la mañana tres unidades de un complejo de apartamentos Brady Station ardieran en llamas quedando completamente inhabitables según el departamento de bomberos esto continua bajo investigación de acuerdo a las autoridades ninguna persona resulto heridas.

El departamento de bomberos le recuerda a la comunidad el tomar las precauciones necesarias ya que nuestra ciudad continúa en alerta rojo de incendios debido a las condiciones climáticas.

“Le estamos diciendo al público que tengan mucho cuidado con cada lumbre que por favor si no pueden si no tienen que quemar algo su basura en el condado porque ahorita tenemos una prohibición de quemaderas en el condado solo que todavía puede quemar su basura pero le recomendamos al público que no lo haga”. John Álvarez, jefe de bomberos de Odessa”.

Según el departamento de prevención de incendios en nuestra comunidad durante el verano se registra siniestros debido a que las personas no toman las medidas de cuidado necesarias, las alarmas de incendios no están correctamente instaladas también cocinar al aire libre son causas principales de incendios durante el verano, si usted planea cocinar en un asador se tiene que colocar al menos a 10 pies de distancia de cualquier inmueble.

“Si si puede haber multas que pueden agarrar si no están cuidados porque si usted empieza una lumbre o algo pasa pos usted tiene la responsabilidad de su vecino o de lo que se quemó so lo que si puede haber una multa que puede suceder”.

Según el departamento de policía el tirar cigarros en las calles crea un alto riesgo para la comunidad debido a la sequía esto incrementa las posibilidades de provocar un incendio, si usted es detenido por arrojar cigarros puede recibir una multa de hasta 2 mil dólares y 180 días en cárcel.

“Tirar cigarros es tirar basura esta es una razón para que nosotros los detengamos y por esto pueden recibir una multa”. Steve LeSueur, vocero del departamento de policía.

Usted puede reportar cualquier tipo de actividad que pueda poner en riesgo a nuestra comunidad contactando al departamento de bomberos cabe mencionar que ellos también ofrecen inspecciones de prevención para viviendas reportando para noticias ya Tony Castaneda Univisión.