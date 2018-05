VIDEO: Estudiante se desnuda para presentar su tesis

(NOTICIAS YA).- Una estudiante de la Universidad Cornell se quitó la ropa al presentar su tesis este sábado, como protesta a un comentario que le realizó su profesora acerca de su atuendo.

De acuerdo con New York Post, Letitia Chai impresionó a sus compañeros de la clase “Acting in Public: Performance in Everyday Life” con la manifestación en contra de las “creencias opresoras”, según detalló en Facebook.

Días antes, su profesora Rebekah Maggor cuestionó los shorts de mezclilla que Chai utilizó en el ensayo de la presentación por ser demasiado cortos.

“Lo primero que me dijo la profesora fue: ‘¿es eso realmente lo que piensas ponerte?’. La profesora me dijo, frente a todo mi grupo, que estaba invitando la mirada masculina fuera del contenido de mi presentación y hacia mi cuerpo. Estaba tan sorprendida que no supe cómo responder”, expresó la estudiante en una publicación de Facebook.

VIDEO: Protestan en España por sentencia corta a violadores

Algunos alumnos la apoyaron y le dijeron a la docente que estaba siendo inapropiada, además de promover una noción errónea de los hombres, mientras que uno de los alumnos coincidió con la maestra, considerando que es obligación de Chai vestir de forma más conservadora.

“¿Te estoy ofendiendo moralmente?”, cuestionó Chai a su compañero o compañera antes de salir abruptamente del salón, llorando.

La profesora siguió a su alumna y le preguntó qué pensaría su madre sobre su vestimenta. “Mi madre es feminista y profesora de estudios de género y sexualidad. Ella no tiene problema con mis shorts”, dijo la universitaria.

“¿Qué vas a hacer?”, le cuestionó la maestra. “Voy a dar el mejor maldito discurso de mi vida”, respondió Chai, quien horas después habló sobre el incidente en la mencionada red social, además de invitar a la comunidad a ser testigos de su presentación el sábado.

Letitia solicitó que vistieran su ropa interior favorita “en solidaridad con cualquiera que haya tenido que modificar su aspecto para que otras personas se sientan más cómodas”. La presentación fue transmitida en vivo por Facebook y vista por los papás de la alumna desde Corea, entre muchas otras personas.

LEE: Hallan muerto al acosador de Sandra Bullock

Aguantando las lágrimas mientras compartía su experiencia, la joven se quitó la ropa y terminó solo con ropa interior, mientras que 28 de los presentes hicieron lo mismo.

La profesora en cuestión declaró al respecto que no les dice a sus alumnos cómo vestir, sino que los motiva a reflexionar y tomar sus propias decisiones.

LEE: Maestra acusada de promover “agenda gay” demanda por discriminación

Algunos de los alumnos, aunque apoyaron la protesta de Chai, consideraron que la profesora simplemente no se expresó correctamente al tratar de promover el profesionalismo en contextos públicos.

En un comunicado se refirieron a la profesora como un “regalo” para la institución, añadiendo que la publicación de Chai no tomaba en cuenta el activismo de la profesora en pro de las mujeres y las minorías, además de resaltar que ofreció disculpas en varias ocasiones.