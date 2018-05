VIDEO: Padre mata a perros de su hija como castigo por no limpiar

(NOTICIAS YA).- Un hombre mató a los perros de su hija como castigo porque ella no cumplió con los quehaceres de la casa en Oklahoma, según reportaron las autoridades.

Jeffrey Don Edwards de 35 años, fue arrestado bajo sospecha de crueldad animal por la muerte de dos perros el miércoles en la noche, reportó The Oklahoman. Edwards aparentemente se enojó con su hija adolescente de 17 años el día anterior por no lavar los platos y por no hacer otros quehaceres domésticos, dijo la policía.

La menor llamó a su madre para que la recogiera ya que la pelea con su padre había llegado al punto de que Edwards comenzó a arrojar platos dentro de la residencia. Cuando la adolescente regresó a la casa, encontró “sangre por todos lados” y al momento de querer ver a sus perros, estos no dieron señales de vida, dijo la chica a la policía.

Se reporta que su tío le dijo a ella que su padre habría “disparado a sus perros para castigarla”, según reportaron las autoridades. Edwards fue liberado de prisión el jueves bajo una fianza de $10,000.