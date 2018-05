Empeora brote de salmonela en huevos y crece el número de enfermos

(NOTICIAS YA).-Un brote de salmonela que llevó a la retirada de 207 millones de huevos ha empeorado, con 35 personas reportadas enfermas en varios estados, dijeron funcionarios federales de salud.

La cantidad de enfermedades es una docena más desde que se emitió el aviso inicial de retiro el mes pasado.

Una granja en el estado de Indiana, en Estados Unidos, dio inicio al retiro de los millones de huevos, de acuerdo a CNN. El brote está relacionado con Rose Acre Farms, cuyos huevos se distribuyeron en restaurantes o se vendieron en las principales tiendas de abarrotes como Walmart y Food Lion.

Al menos 11 personas han sido hospitalizadas debido a complicaciones, pero no se han informado muertes, anunciaron el viernes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.

Estados y marcas afectadas

Los huevos se vendieron en Colorado, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia y Virginia Occidental.

Las marcas afectadas incluyen Country Daybreak, Coburn Farms, Sunshine Farms, Great Value y Glenview.

Los consumidores pueden consultar el sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos para obtener una lista completa de las marcas retiradas del mercado.

También, la cadena de supermercados Publix anunció el retiro de sus huevos tras los problemas de salmonela que llevó a este retiro a nivel nacional.

La empresa está retiró huevos grandes del paquete de 18 unidades grado A. Estos son los detalles que debes observar en el paquete para saber si compraste esta marca de huevos contaminados:

• Product name: Publix Grade A Extra Large Eggs 18pk

• Package UPC code: 41415 00966

• Package lot codes: P1359D 048A, P1359D 049A

• Best before date: Apr 02 2018, Apr 03 2018

La Salmonela causa infecciones graves y algunas veces fatales, especialmente en niños pequeños, ancianos y personas con sistemas inmunes debilitados. Generalmente se contrae a partir de aves de corral contaminadas, carne, huevos y agua, y afecta el tracto intestinal.

Los pollos pueden pasar la bacteria a los huevos porque los huevos dejan a las gallinas por el mismo conducto que las heces. Alternativamente, las bacterias en el ovario u oviducto de la gallina pueden llegar al huevo antes de que se forme la cáscara alrededor de él.

Los síntomas incluyen fiebre, náuseas, diarrea y dolor abdominal.

Si tienes en tu hogar huevos del supermercado Publix, puedes regresarlos para recibir un reembolso o puedes comunicarte también a la oficina de servicio al cliente al 800-242-1227.

Cabe mencionar que en 2010, un brote de salmonela enfermó a cientos y llevó a la retirada de medio billón de huevos.