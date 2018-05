¿Es malo tener relaciones sexuales en la cuarentena?

(NOTICIAS YA).-Para algunas mujeres resulta muy complicado el periodo de posparto, sobre todo cuando de cuarentena y relaciones sexuales se trata.

La depresión, los kilos de más y el malestar en general pueden ser frustrantes pero, ¿qué pasa si tienes relaciones sexuales en la cuarentena?

Según la especialista, tener relaciones mientras estés sangrando o tengas secreción vaginal devela que tu útero sigue cicatrizando, por lo que el acto sexual sería peligroso.

“No, no es malo tener sexo durante la cuarentena, pero no es recomendable”, aseguró la partera certificada, Elena Campili Staus, al sitio web babycenter.

Los especialistas recomiendan esperar por un tiempo de cuarenta días después de dar a luz, para que la cicatrización del parto se lleve a cabo correctamente.

MIRA EL VIDEO: Experta en salud nos habla sobre la depresión posparto

Según estudios publicados The American College of Obstetricians and Gynecologists, Estados Unidos, aproximadamente 75% de las mujeres presentan dispareunia (coito doloroso) después del parto, indicó el sitio especializado Salud180.

“Dos factores nos sorprendieron, incluyendo el hecho de que casi todas las mujeres presentaron dolor la primera vez que tuvieron relaciones sexuales después de dar a luz, se resume a que algunas tuvieron sexo a las 6 semanas y otras hasta 6 meses después. En ambos casos se presentó dolor” señala Stephanie Brown, jefa de investigación.

Y para evitar lesiones o infecciones, es importante acudir al ginecólogo para que determine el tiempo necesario de abstinencia sexual.

Según la partera, tener relaciones mientras estés sangrando o tengas secreción vaginal devela que tu útero sigue cicatrizando, por lo que el acto sexual sería peligroso. Cuando nace el bebé, la placenta se desprende del útero dejando una herida que cicatriza cuando el este se recupera su tamaño normal, explica.

LEE: Los hombres también sufren de depresión pre y posparto, estudio

Citando a la fuente especializada, no conviene introducir nada en la vagina durante esta etapa y tener relaciones sexuales antes de tiempo, podría causar:

• Dolor intenso

• Una infección

• Hacer que la herida se vuelva a abrir

• Producir un desgarro.

Tras la salida del bebé, el área vaginal necesita estar en reposo, pues es muy probable que te hayan dado puntos vaginales y la inflamación y el dolor no te dejen, señala el sitio babycenter. Aunque las hormonas que produces al amamantar, pueden despertar tus instintos más sexuales. Sin duda, tú y tu pareja necesitarán de un gran dosis de paciencia.

LEE: El emotivo mensaje de una madre que venció la depresión posparto

Dicho esto, concluyen especialistas que tener relaciones sexuales durante la cuarentena puede poner en riesgo tu salud y lo ideal es esperar hasta que ya no tengas ningún sangrado ni flujo vaginal.