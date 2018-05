Pensaron que era un tumor cerebral pero eran parásitos

(NOTICIAS YA).- Un hombre padecía todos los síntomas de un tumor en el cerebro pero lo que sus médicos encontraron fue uno de los pocos casos atendidos en la historia del mundo, ya que especialistas de la Universidad de Stanford afirmaron este fin de semana que se trata de una contaminación grave de parásitos dentro del cerebro.

EL hombre, de quien no se dio a conocer su identidad, se confirmó que es un inmigrante salvadoreño de 31 años y llegó a Estados Unidos hace seis años.

Sobre su condición de salud se dijo que es un paciente de con virus de inmunodeficiencia adquirida, SIDA por sus siglas, pero su caso es controlado.

VIDEO: Confiesa por qué le tiró a pasajeros insectos vivos

The New England Journal of Medicine, fue la revista que publicó el caso ampliado donde se explica cómo es que llegaron los parásitos a desarrollarse dentro del cerebro.

El hombre ya está con amplios tratamientos médicos para estabilizar su estado de salud, pero se dijo que el parásito pudo haberlo contraido desde su país de origen y este se desarrolló dentro de su cerebro, luego de haber llegado a la nación norteamericana.

Investigación sobre la contaminación

Estudios revelan que este parásito protozoario específico llamado “Trypanosoma Cruzi” cuando llega al organismo de las personas es combatido por el sistema inmunológico, lo que pudo haber tomado desventaja por el salvadoreño ya que por su padecimiento crónico no fue detectado a tiempo, antes de que estos se desarrollaran.

Los parásitos pueden ser puestos por insectos en los humanos y estos se alojan directamente en los intestinos donde son combatidos, pero las personas al no tener defensas ni nada que impida que los protozoarios se rieguen en el organismo, estos salen por el torrente sanguíneo y se alojan donde sea, en este caso su foco de infección se generó en el cerebro.

LEE: ¿Tus perros duermen contigo? ¡Cuidado!

Síntomas de este parásito

Los cuadros pueden variar dependiendo de su gravedad, pero en la etapa final, es decir cuando se detecta, usualmente se presenta cefaleas, confusión, desorientación, inestabilidad emocional y desequilibrios emocionales.

Más consecuencias

Los Trypanosoma Cruzi pueden provocar el mal de Chagas, enfermedad que ya ha cobrado varias vidas en América Latina y es producida al tener contacto con este parásito.

LEE: VIDEO: Dejan morir a exmodelo devorada por parásitos en un geriátrico

Antecedentes

La Revista Live Science publicó en 2004 que un paciente VIH positivo presentó el desarrollo del mismo parásito dentro de su organismo, por lo que su cerebro terminó infestado de “Trypanosoma Cruzi”.

Esta enfermedad puede ser crónica y transcurrir años antes de que se descubra, el paciente puede presentar diversos abscesos, es decir bolas de pus donde también van los parásitos que poco a poco se alojan o circulan por medio del torrente sanguíneo.