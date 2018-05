Se planea diseñar estrategia para mejorar nivel educativo en ECISD

(NOTICIAS YA).-

Líderes comunitarios de Odessa se reunieron con oficiales del condado Ector para diseñar una estrategia que ayude a mejorar el nivel educativo de los estudiantes del distrito escolar independiente del condado Ector.

Durante la junta de la organización de la sociedad educacional los líderes de la comunidad llegaron a la conclusión que los puntos clave en lo que se debe de enfocar tanto el distrito como la comunidad para poder elevar los niveles académicos de los estudiantes son: preparación preescolar, ofrecer clases de lectura a una temprana edad, y estimular a los estudiantes a terminar la preparatoria entre otros.

“Hoy tuvimos que tomar la decisión en cuanto a cuáles serán los puntos que elegiremos como blanco para enfocarnos durante la vida estudiantil de nuestros niños desde la cuna hasta la universidad”. Adrián Vega, ed. D. Líder de “education partnership”.

Uno de los temas abordados fue la importancia que la sociedad representa en la educación de los alumnos y la necesidad de crear grupos de apoyo a los que ellos “redes de acción”, en los cuales se ofrecerán programas de mentores entre otros con el fin de ofrecer un apoyo al distrito escolar para continuar educando a los estudiantes dentro y fuera de las aulas de clases.

“Algunas veces los estudiantes solo necesitan alguien con quien hablar o alguien que les ayude con la tarea, o alguien con quien trabajar que les pueda decir a mí me preocupas eso hace una gran diferencia, no es que a los padres no les importe claro que ellos los aman pero a veces no tienen el tiempo para hacerlo”. Tom Crowe, superintendente ECISD.

Por los últimos 5 años el distrito escolar del condado Ector ha demostrado bajo rendimiento en todas las materias y todos los grados escolares, de acuerdo a esta organización un descenso en desempeño es notorio para estudiantes al pasar de sexto grado de primaria a secundaria por lo que es necesario crear un plan de acción para terminar con estos niveles de bajo rendimiento.

“La educación es de suma importancia, la educación te abre muchas puertas, teniendo una educación tienes diferentes alternativas, como hablamos el día de hoy no todos irán a la universidad, no todos quieren tener ese diploma pero si tienes una educación podrás tener diferentes opciones”.

Se espera que durante las próximas reuniones se diseñe un plan de apoyo para los estudiantes de esta región