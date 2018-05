¿Alguien con tatuajes será como un Ferrari con calcomanías?

(NOTICIAS YA).- Actualmente hay una extraña tendencia en redes sociales en las que se toma como ejemplo a los autos Ferrari para explicar y descalificar algunas conductas urbanas, como el uso de los tatuajes.

“¿Cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”, es la pregunta que más se hace en redes para descalificar a quienes se han puesto un tatuaje permanente o temporal.

La tendencia surgió cuando en redes sociales reapareció una entrevista de 2016 publicada en la revista TV Notas en la que el modelo Fernando Valencia reveló detalles de su paso por el fútbol profesional, de sus miedos y su dieta. En la nota se hizo referencia a los tatuajes en la que respondió con la analogía de la marca italiana de autos deportivos de alta calidad.

“¿Te tatuarías?”, le preguntan al actor que contestó “A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?”