¿Ángeles en el cielo? Video de figuras en el cielo causa controversia

(NOTICIAS YA).- Ángeles en el cielo de Salta – Argentina es el título de un video en YouTube que se viraliza. Según Crónica, el video fue compartido por María” una joven estudiante de secundaria y devota del catolicismo, que conoce las enseñanzas de las sagradas escrituras.

En entrevista con pasasalta.com.ar la joven alega que se trata de “algo bueno o algo malo ya que Dios o el Demonio pueden mostrarse como imágenes semejantes” y nos recuerda un texto bíblico de (Éxodo 20:4-6) en donde dice:

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra: No te inclinarás á ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, á los que me aborrecen, Y que hago misericordia en millares á los que me aman, y guardan mis mandamientos”.”

Las personas que se escuchan en el video suenan sorprendidas y describen como las luces siguen apareciendo. En una ocasión mencionan que las figuras tienen alas. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras muchos piensan que es una imagen que anunció un pasaje bíblico que anticiparía el Apocalipsis, otros prefieren creer que tal vez es un extraterrestre.

Por su puesto que entre las miles de opiniones, muchas personas no logran apreciar nada.

Noticias relacionadas:

¿Sabes a qué hora es el fin del mundo? Es a las 12; resta saber el día, y a juzgar por el actual estado de la política mundial, puede ser mañana.

En 1947 se creó el “reloj del apocalipsis” para indicar qué tan cerca estamos de la destrucciónde la vida como la conocemos, la destrucción de la humanidad.

Este hipotético reloj cambia su hora de acuerdo al contexto social, político, climático y bélico del mundo. Cuanto más cerca esté de marcar las 12, más cerca estamos de encontrarnos con el fin de nuestra existencia.

LEE: Cómo sobrevivir si hubiera un ataque nuclear en tu ciudad

La organización de Científicos Atómicos, conformada por algunas de las mentes más brillantes que pisan nuestro planeta, son los encargados de indicar a través del reloj, qué tan cerca o tan lejos estará este de marcar las 12.

Y hoy, jueves 25 de enero de 2018, el reloj se acercó 30 segundos más al final, dejando solo 2 minutos para las 12.

Este es el peligro más inminente y más cercano al final que hemos estado desde 1953, cuando durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética probaron sus armas nucleares, llevando a la humanidad al borde de la destrucción.

¿Pero por qué estamos tan cerca del final?, te preguntarás.

Las constantes amenazas de Trump y Kim Jong-un de iniciar una guerra nuclear es el principal motivo, aunque también comparten culpa el calentamiento global, el cambio climático, el ciberterrorismo y bioterrorismo.

LEE: Trump se burla de Kim Jong-un y del tamaño de su… botón

Puedes creer que “el mundo solo acaba para quienes mueren”, pero es un ingenuo pensamiento. Para muestra, está el pánico nacional que la alerta falsa de misil en Hawaii generó.

Bajo otro contexto político global, uno donde reinara la paz, una alerta así sería recibida con duda y menos histeria. Pero todos sabemos que “el gran botón” de Trump está a su alcance, así como la inmensa mayoría del territorio global para un misil nuclear de Corea del Norte.

LEE: El lugar más seguro en la tierra si Corea del Norte inicia una guerra

Has visto las increíbles heladas que dejan animales congelados a su paso. Y hace solo unos meses viste también una de las peores temporadas de huracanes que hemos visto en años.

El fin está cerca, y los científicos movieron el reloj del apocalipsis para que todos nos demos cuenta. Estamos tan en peligro de acabar con la vida, como lo estábamos durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Hay esperanzas?

Mientras haya vida, las hay.

Los Científicos Atómicos no buscan generar pánico sino conciencia de lo que hacemos a nuestro planeta y los riesgos a los que por los egos de unos cuántos,nos estamos sometiendo.

Sí, el fin del mundo puede o no ser mañana. Pero el peligro es real y mientras no tomemos las medidas necesarias para corregir nuestros errores, el reloj se acercará lenta, pero de manera segura, a las 12.