Descuartizó a su novia y se hizo un collar con sus dientes

(NOTICIAS YA).-Un hombre en Inglaterra fue sentenciado este martes a pasar el resto de su vida en prisión, luego de ser encontrado culpable del brutal asesinato de su novia, a quien desmembrara y utilizara sus dientes para hacerse un collar, reportó la policía.

La policía de Devon & Cornwall envió un comunicado el martes en el que daba aviso del veredicto culpable de Dean Lowe, de 33 años, acusado de asesinar a Kirby Noven, de 32 años, en enero de 2017.

Familia del a víctima contactó a las autoridades en mayo de 2017, cuando comenzaron a recibir “escalofriantes” mensajes de parte del acusado a través de redes sociales.

En los mensajes, Lowe les decía que “había habido un cuerpo en el suelo el cual fue cortado en pedazos y puesto en cubetas”, reporta New York Post.

“No sé si me están incriminando o si asesiné a Kirby. Me desmayé, tengo la memoria borrosa, me desperté y había un cuerpo en el suelo. Estaba aterrado así que me deshice de él”, escribió en un mensaje.