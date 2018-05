FOTOS: Violador sube selfies y frases motivacionales desde prisión

(NOTICIAS YA).-Marcelo Gabriel Martín está preso por haber violado durante años a su hijastra. Ingresó al penal de Magdalena, en Buenos Aires, Argentina desde 2016, luego de que su expareja lo denunciara. Sin embargo, esto no le ha impedido mantener una vida activa en redes sociales.

Marcelo cumple una condena de 13 años por abuso sexual de una menor, la hija de su expareja, de quien abusara durante 5 años, comenzando cuando ella tenía 9.

Oriana, la víctima, tuvo que soportar los constantes abusos que cada vez eran más intensos, desde corta edad y hasta que tuvo el valor de decirle a su madre lo que pasaba.

A pesar de estar preso, la pesadilla no termina, pues no solo están los estragos que los años de abuso han generado en Oriana, o la relación rota que mantuvieron Ana y ella por mucho tiempo; también tienen que tolerar ver selfies de su verdugo en redes sociales, acompañadas cínicamente de frases motivacionales.

Oriana, de ahora 17 años, fue abusada, manoseada y amenaza por su padrastro.

Desde la prisión, Marcelo se ha apoderado de teléfonos celulares, con los cuales ha obtenido acceso a redes sociales, como Facebook, desde donde publica imágenes constantemente, en una cuenta privada que, al momento de la publicación, recién fue eliminada de la red.

“Me di cuenta en noviembre del año pasado cuando me apareció un recuerdo en Facebook. Uno de los comentarios de la foto era de él y me llamó la atención porque la foto de perfil me pareció muy actual”, dijo Ana, la madre de Oriana y expareja de Marcelo, para Clarín.