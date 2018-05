Joven acusada de publicar fotos de menor sin ropa en Facebook

(NOTICIAS YA).- Adolecente en El Paso, Texas e se encuentra en serios problemas con las autoridades, después de supuestamente publicar fotografías de pornografía infantil atreves de las redes sociales incluyendo Facebook.

Luz Paola Aranda, de 18 años, fue arrestada por detectives de la Unidad de Crímenes Contra de Niños, después de que obtuvo fotos de una menor de edad y las publicó con un anuncio que decía, ¿quién quiere ver fotos desnudas gratis?

Todo indica que Facebook le borró las imágenes sin embargo, creo otras cuentas para volverlas a publicar y pedirle a la gente que las compartiera. Aranda enfrenta cinco cargos de posesión, promoción y distribución de pornografía infantil y tiene una fianza de 750 mil dólares.

El Departamento de Crímenes Contra Menores le recuerda que no debe de ver, tener o compartir imágenes inapropiadas ya que también podría enfrentar cargos.

Recientemente se compartió un video de pornografía infantil para dar con el agresor. Sin embargo, aun y con buenas intenciones se le pide que no comparta nada. La advertencia de las autoridades es muy clara: no veas el video, no lo distribuyas, no lo guardes o archives y no lo publiques en redes sociales.

Hacer cualquiera de estas cosas puede hacerte sujeto a una investigación criminal, ya que compartir o archivar pornografía infantil es un delito grave. Aunque muchos creen que al compartir el video “generan conciencia” o “esperan localizar a los implicados”, esto solo entorpece la investigación y los somete a ser cómplices de un crimen.

“Cada vez que se comparte el video, la víctima vuelve a ser victimizada y expuesta para que más personas vean el abuso al que fue sometida”, dijo Tim Gann, encargado del caso. Cualquier persona que se encuentre con el video, debe reportarlo a la plataforma donde lo halló, eliminarlo de su feed y reportarlo a las autoridades.

