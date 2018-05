Mesera de Arkansas recibe $2,000 de propina por parte de un chofer

(NOTICIAS YA).- Una mesera de una cafetería de Arkansas, logró ganar en un día más de su sueldo semanal cuando recibió una propina de $2,000, por parte de un chofer de un tráiler de Mississippi.

Luego de mudarse a Roland, Arkansas, Brenda Pearson ha estado trabajando como mesera, y el día de las madres atendió a un cliente que había ordenado comida para llevar, el cual nunca olvidara.

Ordenó una hamburguesa con queso.

“De hecho se la hicieron equivocada la primera vez, y le dije, no está bien necesitaba dos hamburguesas pero lo arreglamos y todo estará listo” dijo Pearson a KFSM.

Cuando llegó el momento de pagar, el cliente quería dejarle una propina sorpresa.

“Otros clientes iban a pagar, y él dijo $1,000… yo respondí ¿Qué? ¿Hablas en serio? Él respondió que sí. No lo podía creer, no podía respirar, me dejo sin aliento” expresó la mujer.

Eran $1,000 que el chofer de tráiler, David Platt, sintió que Pearson necesitaba.

“Era tarde, y no había mucha gente alrededor así que pude hablar un poco con ella” dijo Platt.

“Hablamos de Dios y sobre su vida y sus hijos. Me dio la impresión que estaba pasando por momentos difíciles, por lo que creí que podía ayudarla un poco.”

Pero eso no fue todo. Platt regresó por un pay una hora después, y le dejo otros $1,000 de propina.

“Tengo dos hijos en casa… he sido una ama de casa por un par de años y esto nos ayudara a ponernos al día con la mudanza, fue algo enviado por Dios” dijo Pearson.

No solo la mesera quedo atónita con la propina, algunos clientes que estaban presentes también dijeron estar sorprendidos por la generosidad del hombre.

Aunque la propina de $2,000 no fue algo planeado, Platt dijo que sabe que hizo lo correcto.

“El dinero es solo un pedazo de papel o números en una pantalla… cuando ayudas a otra persona estas añadiendo algo al mundo. Es una inversión y personas, las personas son lo más importante” expresó Platt.

Pearson dijo estar extremadamente agradecida por la generosidad de su cliente y espera poder usar el dinero para también ayudar a sus hijastras y sus familias.

