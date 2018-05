Pareja mantenía a hijos en el sótano y sin comida ni agua

(NOTICIAS YA).- Una pareja de Indiana se encuentra tras las rejas después de mantener a sus cuatro hijos encerrados en el sótano, sin comida, agua o acceso a sanitarios.

De acuerdo con Fox 59, Connie Campos y su esposo Javier Campos, enfrentan varios cargos por abandono infantil, un delito mayor. La mujer refirió a dicha estación local que se arrepiente de sus acciones, las cuales habrían sido idea de su pareja.

“Encerré a mis hijos en el sótano. No lo hice para lastimarlos sino porque no quería que hicieran un desastre mientras yo estuviese fuera”, aseguró la mujer, ataviada con el uniforme de prisión y esposas. “Estoy enfrentando un delito nivel seis por abandonar a mis hijos, lo cual entiendo. He cometido errores”.

Los documentos de la corte indican que tanto Connie como Javier Campos son responsables de abusar de los niños por espacio de varios meses, algo que inició al descubrir a uno de los menores “robando” comida de la casa.

“Fue su idea inicialmente de empezar a encerrarlos en el sótano y no pensé que fuera algo malo en realidad pero no debí haberlo seguido tan fácilmente”, expresó.

Todas las víctimas son menores a los 15 años y refirieron que eran encerrados en la mencionada habitación todas las noches, con ayuda de un candado para establos. Su madre no bajaba al sótano “porque no le gusta”.

Una de las víctimas agregó que otra de ellos, quien padece fibrosis quística, era encerrada en su habitación con candado. Si los menores querían ir al baño, debían hacer en una botella o en una cubeta y, si tenían hambre, debían esperar a ser alimentados, cosa que en ocasiones no sucedía.

“Si pudiera regresar y cambiarlo, lo haría. Es el peor error que he cometido en mi vida”, dijo la mujer.

Su marido enfrenta acusaciones de abuso sexual además de las de abandono, pero niega haber maltratado sexualmente a los menores. La postura de Connie no es clara. “No quiero creerlo pero tengo que creerle a mis hijos. Mis hijos deben estar primero”, dijo.

Cabe destacar que Javier tiene un historial de violencia y fue arrestado también por abandono en 2013, además de haber sido deportado anteriormente, de acuerdo con su mujer.

Connie asegura que actualmente investiga cuál será su siguiente paso y se despidió con un mensaje para sus hijos. “Lo siento. Los amo, chicos”, comentó antes de retirarse a su celda de la prisión del condado Madison, donde también se encuentra recluido su esposo. Los menores, por su parte, están bajo la custodia de un familiar.