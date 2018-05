Chofer de autobús escolar detenido por agredir sexualmente a niña de 4

(NOTICIAS YA).-Un conductor de autobus hispano del Sur de California fue arrestado por presuntamente agredir sexualmente a una menor, investigadores sospechan que hay más víctimas, según reportó este miércoles la policía.

Denis Alcazar, de 34 años, fue arrestado el 2 de mayo en Los Angeles bajo la sospecha de haber secuestrado y abusado sexualmente de un menor de 14 años (como se conoce el crimen de manera oficial).

La Policía de Glendale comenzó sus investigaciones el 5 de octubre de 2017, tras recibir el reporte sobre “conducta inapropiada” de parte de la presunta víctima, una niña de 4 años con necesidades especiales, y Alcazar, quien se desempeñara como conductor del autobús escolar.

La niña vive en Glendale, a unas 10 millas al norte del centro de Los Angeles.

La investigación reveló la existencia de otra posible víctima en Bell Gardens, otra ciudad al sur de Los Angeles. Este nuevo incidente ocurriría hace 5 años, cuando Alcazar presuntamente agrediera de manera sexual a la hija de su entonces pareja, mientras era responsable de sus cuidados.

La otra posible víctima también era una niña de 4 años, al momento de la agresión.

El 3 de mayo, Alcazar se declaró inocente de los cargos por agresión sexual a un menor de 14 años y al cargo de falso encarcelamiento con violencia, según la oficina del fiscal del condado.

La policía especifica que el cargo de falso encarcelamiento es por el caso de la niña de Glendale, mientras que el de agresión sexual es por la niña de Bell Gardens.

La policía, a través de un comunicado de prensa, reveló que descubrieron “otras víctimas de Los Angeles y Bell Gardens” pero no dieron mayor detalle sobre ello. En un correo a la policía de Glendale, se describe a Alcazar como “un hombre que presuntamente agredió sexualmente a una niña”.

El Departamento de Policía de Glendale dijo para KTLA que sospecha que Alcazar es culpable de otros ataques a menores.

“Personalmente no creo que esta sea la primera vez que el sospechoso hace algo así”, dijo Dan Suttles, sargento.

“Si lo hizo hace cinco años y ahora lo hizo de nuevo, hay un gran periodo en medio. Me temo que ha victimizado a más niños”, agregó.

Alcazar era empleado de la compañía First Student Bus Co., al momento del incidente asociado a la niña de 4 años de Glendale, y recientemente trabajó para Brooks Transportation, según la policía. Ambas compañías trabajan para escuelas en lo largo y ancho de Los Angeles.

First Student Bus Co. retiró de su nónima a Alcazar y no forma parte de la compañía, asimismo han colaborado con la policía de Glendale, de acuerdo a su vocero, Chris Kemper. Mientras tanto, Brooks Transportation se ha negado a ofrecer alguna declaración.

Alcazar permanece en custodia en el centro de detención Pitchess Detention Center, en Castaic, y su fianza fue dictada a 400 mil dólares. Se espera que el 15 de junio se presente ante la corte de Pasadena para una audiencia preliminar.