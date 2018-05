Meghan Markle confirma que su papá no asistirá a la boda real

(NOTICIAS YA).- Meghan Markle ha confirmado que su padre, Thomas Markle, no asistirá a su boda con el príncipe Harry el sábado.

Sus comentarios llegan después de días de confusión sobre si él asistiría, y después de informes que se sometió a una cirugía de corazón.

“Tristemente, mi padre no asistirá a nuestra boda. Siempre me he preocupado por mi padre y espero que se le pueda dar el espacio que necesita para enfocarse en su salud”, dijo Meghan Markle en un comunicado el jueves.

“Me gustaría agradecer a todos los que han ofrecido mensajes de apoyo generosos. Por favor, sepan cuánto Harry y yo esperamos compartir nuestro día especial con ustedes el sábado”, continuó.

A principios de esta semana, Thomas Markle citó la operación del corazón como su razón para no asistir a la boda y dijo que permanecería en el hospital unos días más.

En declaraciones al sitio web de entretenimiento de TMZ, dijo que “tardaría mucho tiempo en sanar”.

Según los informes, había cambiado de opinión acerca de asistir a la ceremonia de la boda varias veces, ya que se vio envuelto en una controversia sobre la supuesta puesta en escena de una serie de fotos de sí mismo capturadas por un paparazzo estadounidense.

LA FAMILIA INCÓMODA

A inicios de mayo, Thomas Markle Jr. envió una carta escrita a mano a su futuro cuñado, alertándole de las presuntas intenciones verdaderas de su hermana. La misiva fue publicada por la revista InTouch y replicada por varios medios internacionales, incluyendo Agencia México.

“Querido príncipe Harry: todavía no es demasiado tarde, Meghan Markle obviamente no es la mujer adecuada para ti”, afirmó con toda seguridad.

“A medida que pasa más tiempo para tu boda, queda muy claro que este es el mayor error en la historia de las bodas reales. No entiendo por qué no ves a la verdadera Meghan que todo el mundo ve”, continúa el hermano de la actriz.

“El intento de Meghan de actuar como una princesa, como una actriz de Hollywood de cuarta, ya está muy viejo. ¿Qué clase de persona comienza utilizando a su propio padre hasta que está en bancarrota, luego se olvida de él en México dejándolo arruinado por todas sus deudas?”, acusó el hombre.

“Y cuando llega el momento de devolverle el dinero, se olvida de su propio padre como si nunca lo hubiera conocido”, continuó. Thomas Markle padre actualmente reside en Rosarito, en el estado mexicano de Baja California.

“Mi padre nunca se recuperará económicamente ni emocionalmente de que lo haya repudiado. Meg está mostrando su verdadera cara”, condenó Markle Jr.

“Es muy evidente que la pequeña fama de Hollywood se le ha subido a la cabeza, convirtiéndola en una mujer hastiada, superficial y vanidosa, que lo engañará a usted y a la familia real”, concluye el principal fragmento difundido por los medios internacionales, aunque la carta es más larga.

El hermano de Meghan Markle asegura que él y la actriz tuvieron una relación muy cercana entre 2009 y 2011, pero dejaron de tener contacto cuando ella se mudó a Toronto, Canadá. Ahora asegura que la actriz de “Suits” no invitó a su propia familia a su boda.