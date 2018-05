Rescata a su hija de red de trata haciéndose pasar por cliente

(NOTICIAS YA).- Un padre de familia de Colombia investigó por cuenta propia la desaparición de su hija de 13 años y se hizo pasar por un cliente de prostitución para rescatarla de una red de trata de personas, en la que la metió una compañera.

La adolescente desapareció el pasado lunes 7 de mayo en Bogotá, cuando iba camino al colegio.

Sus padres sospecharon que algo malo estaba pasando con su hija luego de que no regresó a casa la tarde de ese día, y tampoco por la noche.

La mañana del siguiente día fueron a la escuela y se dieron cuenta que desde el lunes ya no se presentó, entonces reportaron su desaparición ante las autoridades.

Sin embargo, los días pasaron y las autoridades no le ofrecían a la familia ninguna respuesta, por lo que decidieron continuar la investigación por cuenta propia.

Por medio de redes sociales, en especial Facebook, empezaron a darles seguimiento a sus amigas, enfocándose en una de ellas.

El padre, que ha dado declaraciones de forma anónima, detalló que una de las jovencitas publicaba fotografías sugestivas en Facebook y ofrecía drogas a sus compañeros.

El hombre se enfocó en esa adolescente y para el miércoles se dio cuenta de una publicación muy perturbadora.

La joven ofreció drogas y publicó un número telefónico acompañado con un enlace a una página web para adultos.

El padre decidió marcar el teléfono la noche de ese mismo día y una voz joven le ofreció el servicio de “una amiguita nueva”, el cual costaba 70 dólares, y le da una dirección en donde debe presentarse.

“Me dice que tiene una amiguita nueva y me cita en la calle 22 con carrera 14 en una esquina donde hay una bomba de gasolina”, relató el hombre al canal colombiano City TV.

El lugar en donde fue citado es un punto de la zona de tolerancia, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

Poco después de que llegó alcanzó a ver a su hija, vestida con una minifalda, acompañada de otra niña y de al menos tres hombres.

“Me puse nervioso y me escondo. Espero a que me den la espalda, pero se iban a subir a un taxi y entonces las cogí con la mano, abrazo a mi hija, y en ese momento salen tres tipos”, contó el hombre.

Los hombres lo insultaron y empezaron a seguirlo, pero el padre hizo caso omiso y subió a su hija en su coche para irse del lugar.

“Su carita era irreconocible, no era mi hija”, dijo el hombre al recordar el rostro de horror de la niña camino a Medicina Legal y un hospital.

Las autoridades determinaron que la adolescente fue drogada y ella les contó que su amiga la invitó a un “encuentro” donde le ofrecieron dinero para prostituirse.

Tras la investigación y rescate del padre, las autoridades ya investigan el caso para desarticular la red de trata de personas.