Rescatistas salvan vidas de inundaciones por las tormentas en Maryland

(NOTICIAS YA).- Las inundaciones en diferentes condados y ciudades de Maryland han continuado en las últimas horas. La mañana del jueves fue intensa para el cuerpo de bomberos, ya que más rescates de personas se realizaron y pese a que no existía la iluminación necesaria los miembros de rescate trabajaron arduamente para lograr salvar vidas.

Pete Piringer, vocero de Bomberos del condado de Montgomery en Maryland compartió en su red oficial el momento en el que trabajaron por rescatar a residentes de Frederick, una de las ciudades más afectadas por lluvias y tormentas de las últimas horas.

LEE: Tormentas y posibles inundaciones para el estado de Virginia

El trabajo de los profesionales paramédicos y rescatistas se realizó en la Willowbrook Road y Willow Road.

De nueve a diez pulgadas de acumulación de lluvia son las que en las últimas 48 horas se han registrado en Frederick, por lo que las autoridades han advertido que la vulnerabilidad de viviendas en zonas de riesgo o casas ya afectadas es inminente, pues para la noche de este jueves no se descarta más lluvias.

Funcionarios de Frederick dijeron que son afortunados de no tener ninguna pérdida humana, pues los daños han sido más de los pensados y se traducen a millones de dólares para su reconstrucción.

VIDEO: Inundaciones y daños dejaron las lluvias a su paso en el DMV

Daños alternos

Por segundo día consecutivo, los trenes MARC en la línea Brunswick no han estado operando debido a daños en las vías.

Puentes y carreteras han sido afectadas, por lo que se pide a las personas respetar las zonas vulnerables que ya están debidamente identificadas, entre ellos podemos mencionar:

Saint Marks road

Pear Lane

Hill road

Old National Pike

Nolands Ferry road

Michaels Mill road

Retreat road

Simpsons Mill road

Beaver Dam road

Pleasant View road

Ballenger Creek Pike

Old Middletown road

Lime Klin road

Catholic Church road

Gapland road

Bennies Hill road

3205 – 3630 Poffenberger road

Jefferson Pike

Old Frederick Road and Thurston road

LEE: Tormentas en el noreste de EE.UU. dejan 2 muertos e inundaciones

Advertencia sobre nuevas lluvias y tormentas

Un nuevo pronóstico pone en alerta a las autoridades quienes dicen que más lluvias y tormentas pueden registrarse en las próximas horas, se espera de uno a cuatro pulgadas de lluvia, el riesgo es que algunas zonas ya están muy dañadas y más acumulación de agua puede generar inundaciones repentinas.

Recomendaciones para automovilstas

Asegúrate que tu vehículo este en condiciones óptimas, ya que en momentos de lluvias, el limpia parabrisas debe estar al 100% al igual que las llantas.

Es necesario que no salgas de donde estes si no es necesario y si lo haces que tengas el tanque de combustible lleno, pues así no corres el riesgo de quedarte varado ante calles cerradas o el tráfico que se origina como ya es de conocimiento, en casos de emergencia.