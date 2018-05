VIDEO: Escucha disparos afuera de su casa, sale y lo  mata su vecino

(NOTICIAS YA).- La Policía de Indiana da a conocer imágenes de una balacera que deja a dos muertos. Barry Freeman, de 51 años, comenzó a disparar con una AR-15 afuera de su casa. Las autoridades llegaron hasta la casa donde se enfrentaron a balazos. Un vecino de Freeman, salió a ver lo que estaba pasando. Según Daily Mail, Freeman lo confundió con un policía y lo mató. La víctima fue identificada como Jeffrey Kempf, de 56 años.

La balacera ocurrida el viernes a las nueve de la noche en la avenida North Kentucky duró casi una hora, hasta que Freeman perdió la vida a manos del equipo táctico SWAT. Ningún oficial resultó herido solo cuatro vehículos dañados. Aún no se dan a conocer las causas que dieron inicio al tiroteo. Se cree que una pelea familiar pueda estar entre las razones.

Durante la balacera, cámaras de seguridad de los policías también muestran el caótico desenlace que está acompañado de una persecución a pie.

La hermana de Freeman comenta a Daily Mail que su hermano era un hombre de buen corazón y no sabe que pasó. Inclusive dice que durante la balacera acudió a revisar que todos los vecinos estuvieran a salvo. Ante esto la policía no sabe porque solo atacó a las autoridades en especial ya que no tiene más que una multa de tráfico en el 2006.

Las investigaciones continúan para dar a conocer los motivos detrás de la balacera.

