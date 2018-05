“Dios te hizo así y así te ama”, dijo papa Francisco a hombre gay

(NOTICIAS YA).-Un hombre chileno, sobreviviente de abuso sexual de parte de un sacerdote, asegura que el papa Francisco le dijo que “Dios lo hizo gay y así lo ama”, en la declaración que más demuestra el apoyo a la comunidad homosexual de parte del líder de la Iglesia Católica.

Juan Carlos Cruz habló en privado con el papa hace dos semanas, específicamente sobre el abuso del que fue víctima de parte de uno de los pederastas más conocidos en Chile. Su sexualidad salió a relucir pues ha sido utilizada por distintos sacerdotes para desprestigiar las denuncias y el carácter de Cruz.

Sacerdotes se han referido a él como un “depravado”, negando el abuso, por su sexualidad.

“El papa me dijo ‘Juan Carlos, que tú seas gay no importa. Dios te hizo así y así te ama y a mí no me importa. El papa de ama así. Tienes que ser feliz con quien eres’”, asegura Cruz en entrevista para El País.