Patrulla fronteriza las detuvo por hablar español, ¿es legal?

(NOTICIAS YA).-El agente conocido únicamente como “Agente O’Neal”, en Havre, Montana, admitió que sus motivos para detener a dos mexicoamericanas, ciudadanas estadounidenses, la madrugada del miércoles, fue haberlas escuchado hablar español.

VIDEO: Patrulla fronteriza detiene a hispanas por hablar español

¿Es esto legal?

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, o ACLU por sus siglas en inglés, se encuentra investigando el incidente que Ana Suda, nacida en El Paso y criada en México, reportó en redes sociales y que se viralizara este fin de semana.

En el incidente, ocurrido cerca a la frontera con Canadá, un agente de la patrulla fronteriza detuvo a Ana Suda, de 37 años, y a su amiga, Mimi Hernandez, y les pidió sus identificaciones, admitió, solo porque “hablaron español en una zona donde el idioma predominante es el inglés”.

Suda es de El Paso, Hernández de California. Ambas son ciudadanas americanas de origen mexicano.

A pesar de explicarle al agente que ambas son ciudadanas norteamericanas, el agente las mantuvo “detenidas” cerca de 40 minutos, según Suda, y las dejó ir alrededor de la 1 de la mañana.

“Estaba avergonzada. Estar fuera de la estación y todos nos veían como si hubiéramos cometido un crimen”, dice Suda para Washington Post.

Aunque el encuentro fue “voluntario” y nadie levantó la voz durante el video, y presuntamente el resto de la situación, ambas mujeres declararon haberse sentido perturbadas por la experiencia. Hernández comenzó a llorar por los hechos, a lo que Suda le dijo “no estamos haciendo nada malo”.

Suda compartió los hechos en su cuenta de Facebook y noticieros locales comenzaron a retomar la historia. Fue entonces que su hija de 7 años le preguntó si “eso significa que ya no podrá hablar español en la calle”.

Un representante de la Oficina de la Patrulla Fronteriza de los estados Unidos, dijo para Washington Post que la agencia “está revisando el incidente para asegurarse que todos los protocolos apropiados se hayan llevado a cabo. Pues los agentes están entrenados para decidir cuestionar a individuos basados en una variedad de factores”.

“Los agentes fronterizos están comprometidos en tratar a todos con profesionalismo y dignidad”, declaró la agencia.

Mientras tanto, la ACLU indicó el lunes que “hablar español no es una razón válida para ser detenido y cuestionado” por un agente de la patrulla fronteriza.

Astrid Domínguez, directora de asuntos de derechos fronterizos en la ACLU, dijo “Hay ciudadanos cuya primera lengua no es el inglés o que no saben mucho inglés, eso no significa que estén cometiendo una ofensa migratoria. La constitución prohíbe realizar perfiles raciales. Necesitas una sospecha clara de una ofensa antes de detener a alguien, y hablar español no es una de esas”.

Domínguez declaró que es la primera vez que le toca un caso en el que alguien haya sido detenido y cuestionado por hablar español, y que la organización de derechos civiles estará en contacto con Suda para tomar los pasos necesarios.