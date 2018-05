Policía de Denver alerta sobre estafa telefónica de donaciones

(NOTICIAS YA).- La policía de Denver, está advirtiendo al público sobre una estafa de recaudación de fondos que está circulando en el área.

Bajo esta nueva estafa, el estafador llama por teléfono a las personas y pide donaciones para apoyar a los agentes de la policía.

Cuando una víctima de esta estafa contesto su teléfono la semana pasada, la persona en el otro extremo afirmó pertenecer al Fondo de Acción de la Policía.

“Respeto a nuestra policía. Nos ayudan a mantenernos seguros y responder a nuestras necesidades” dijo Dusty Dunbar.

Le dijeron que sus $35 se destinarían a la atención de oficiales heridos y para apoyar a familias de agencias del orden.

La llamada que era de Colorado, tenía el código de área 970 del condado de Boulder.

Debido a que Dunbar ha dirigido organizaciones sin fines de lucro en el pasado, sabe cómo funciona esto. Ella no dio su información sino que pidió hablar con un supervisor y solicitó que le enviaran una carta por correo que ella regresaría con la donación.

Una vez que recibió la carta, Dunbar dudó ya que la dirección era de un buzón postal de Virginia.

“Cuando llegó la carta, no se veía bien. No había un numero si fines de lucro, no había miembros de la junta, ni dirección real”.