Retiran bocadillos de nueces y frutas secas contaminadas con bacteria

(NOTICIAS YA).-Hickory Harvest Foods de Ohio está retirando paquetes de bocadillos de nueces y frutas secas de supermercados, tiendas de conveniencia y paradas de camiones en más de 30 estados por presunta contaminación de Listeria, informó el Food Safety News.

Este retiro dio inicio luego de que las pruebas de la compañía descubrieran la contaminación por Listeria en una planta de producción.

El comunicado de retiro de la compañía dijo que no se han reportado enfermedades confirmadas en relación con los productos de frutas y nueces.

Nuts. Food Safety News Island Fruit Mix. Food Safety News

Los productos retirados se venden bajo varias marcas:

• Hickory Harvest, (que distribuyó los productos a Liberty Snacks)

• Heinens

• Pilot Flying J

• Centros de viajes

• Diamond Gasoline

• Petro

LEE: Extienden advertencia de E. coli para todos los tipos de lechuga, CDC

Citando a la fuente, los productos específicos sujetos a este retiro son:

• Mezcla de fruta Hickory Harvest Island de 9 onzas en bolsas de plástico con cierre hermético con el número UPC 0-36232-06052-9 y número de lote / fecha de vencimiento 032019;

• Mezcla de nueces orgánicas Heinens de 9 onzas en tarrinas de plástico con el número UPC 0-36232-01871-1 y número de lote / fecha de caducidad 031919;

• 1.3 onzas de Liberty Snacks Raw Almonds en una bolsa de tubo de plástico con el número UPC 8-04879-17157-7 y número de lote / fecha de caducidad de 031919;

LEE: Retiran accesorio de juguete de PAW Patrol por peligro a quemaduras

• 1,6 onzas de Liberty Snacks Almond Raisin Mix en bolsa tubular de plástico con el número UPC 8-04879-17158-4 y número de lote / fecha de vencimiento 032019;

• 1 libra de Liberty Snacks Natural Pistachios en una bolsa de tubo de plástico con el número UPC 8-04879-17158-4 y un número de lote / fecha de caducidad de 032019; y

• 1,2 onzas de Liberty Snacks Honey Cashews en una bolsa de tubo de plástico con el número UPC 8-04879-17154-4 y número de lote / fecha de caducidad de 032119.

Es importante mencionar que Hickory Harvest distribuyó los productos retirados del mercado en los siguientes estados: AL, AR, AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, LA, MD, MI, MO, NC, ND, NE, NV, NY, OH, OK, O, PA, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WY.

Tienes que saber que la Listeria monocytogenes es un organismo que puede causar infecciones graves y, en ocasiones, fatales para los más vulnerables:

• Niños pequeños

• Personas débiles

• De edad avanzada

• Mujeres embarazadas

• Personas con sistema inmunológico debilitado

LEE: Retiro obligatorio de suplementos con Kratom por brote de Salmonela

Además, la infección por Listeria también podría causar abortos espontáneos, muerte fetal e infección fetal en mujeres embarazadas. Los síntomas pueden incluir fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

Si comiste los productos retirados y has desarrollado síntomas de infección con esta enfermedad, debes buscar atención médica de inmediato.

Los consumidores que tengan preguntas pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Hickory Harvest Foods llamando al 330-644-6266 de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Hora estándar del Este.