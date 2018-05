Sin conocerla, profesora ofrece dar riñón a una niña

(NOTICIAS YA).- Una maestra en Ohio le regala esperanza a la pequeña Eva Brown quien necesita de un riñón para poder seguir con vida.

Tanya Thomas, de 48 años, trabaja como profesora de cuarto grado en la primaria Slate Ridge, escuela a la que acude Eva, de 10 años. Aunque Eva cursa el cuarto grado, su maestra no es Mrs. Thomas. Aun así, Thomas se percató que Eva ya tenía meses sin ir a clases. Revisando Facebook, la maestra se topó con una petición donde explicaban que los dos riñones de Eva no estaban funcionando por lo que necesitaban de un donador para salvar su vida. Eva fue diagnosticada con una rara enfermedad, glomeruloesclerosis segmentaria focal colapsada (cFSGS) la cual no tiene cura.

LEE: VIDEO: LE NEGARON TRASPLANTE A UN NIÑO PORQUE SU DONADOR VIOLÓ LA LEY

Sin pensarla, Thomas acudió a realizarse largos exámenes que después de unos meses determinaron que era el donante perfecto para Eva. La familia de Eva quien tenía desde marzo del 2017 buscando un milagro decidió buscar al donante en Facebook después de que nadie de los conocidos era compatible.

En entrevista con ABC, la madre de Eva, Alana Brown comenta que las muestras de amor en Facebook eran increíbles y que sobresalían las de una mujer llamada Tanya Thomas. Cuando Thomas se dio cuenta que era compatible se contactó con la familia por mensajes de texto. Hasta ese entonces no sabían que se trataba de una maestra de la misma escuela de Eva.

LEE: HOSPITAL DE CALIFORNIA SUSPENDE PROGRAMA DE DONADORES VIVOS DE RIÑÓN

Un día en los pasillos de la primaria, Thomas llegó con la señora Brown y se presentó. La madre de Eva no pudo contener las lágrimas al conocer a quien describe como “un ángel en la tierra”. Su asombro creció aún más cuando se dio cuenta que ni si quiera estaba en su clase.

El trasplante está programado para el 30 de mayo en el Nationwide Children’s Hospital en Columbus.

Eva quien le dijo a su madre que algún día será maestra por tener el ADN de una profesora, decidió que va a contar toda su experiencia en YouTube para que otras personas puedan ayudar a donar vida como su ángel.

Para ayudar con los gastos médicos: Youcaring/FundraiserEva

LEE: BEBÉ CONDENADO A MORIR RECIBE UN MILAGRO DE THANKSGIVING