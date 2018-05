VIDEO: Invita a su familia a comer y los atropella en el restaurante

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Carolina del Norte invitó a toda su familia a almorzar en un restaurante solo para salir del lugar subirse a su vehículo y estrellarse justo donde ellos estaban sentados; matando a dos e hiriendo a varios más.

La familia Self estaba a punto de compartir el almuerzo durante el mediodía de este domingo en el restaurante Surf and Turf Lodge, Bessemer City, cuando Roger Self salió, se subió a su Jeep y condujo contra el lugar.

Dos personas murieron y otras resultaron heridas.

La policía detuvo a Roger y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. El reporte de la investigación inicial indica que manejó para estrellarse intencionalmente en contra del restaurante, justo donde su familia estaba sentada.

Katelyn Self, de 26 años, quien era ayudante del alguacil del condado de Gaston, fue identificada como una de las víctimas mortales. Ella era hija de Roger.

Amanda Self, nuera del hombre, fue identificada como otra de las víctimas fatales del lamentable hecho. Ella era enfermera de urgencias en el Centro Médico Regional CaroMont y madre de dos niños.

Entre los otros familiares que resultaron heridos se encuentran la hija de Amanda, que tan solo tiene 13 años, y la esposa de Roger, identificada como Diana.

Medios locales reportan que el mismo Roger Self llevó a su familia al restaurante, los hizo sentarse, luego se disculpó, salió a su vehículo y lo condujo a gran velocidad contra el área donde estaban sentados.

Alan Cloninger, alguacil del condado de Gaston, dijo: “Le pido a la gente que mantenga a la familia en sus oraciones, y a la Oficina del Alguacil, porque estamos sufriendo en este momento”.

Austin Rammell, pastor de Venture Church, dijo que conoce a Roger desde hace 16 años y que la mañana de ese mismo domingo había visto a toda la familia en la iglesia.

“Este no fue un acto consciente por parte de su padre y ellos lo saben”, dijo Rammell asegurando que Roger Self ha estado lidiando con enfermedades mentales, que incluyen ansiedad, depresión y crisis mentales en los últimos meses, y que había buscado ayuda médica, según detalla WSOCTV.

Caleb Martin, un joven de 14 años que es mesero en el restaurante, fue testigo de cómo el auto se estrelló contra el edificio.

“Caminé hacia mi estación y escuché un estruendo fuerte”, dijo. “Pasó directamente. Hay una puerta. Hay una pared y él manejó en otra habitación”.

Roger Self es un investigador privado que trabajó para el Departamento de Policía de Gastonia hace años, según informó la policía local.

La policía también dijo que todas las víctimas y Roger Self son conocidos por los empleados del restaurante.