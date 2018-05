A sus 121 años camina y trabaja con una sonrisa

(NOTICIAS YA).- Un hombre de Chihuahua, México busca ser reconocido como la persona que más ha vivido en el mundo. La historia de Manuel Gracía, un señor que ya ha vivido en tres siglos diferentes llega desde Ciudad Juárez.

Recorriendo el pequeño terreno en donde cuida de unas cuantas gallinas, Don Manuel despierta desde las cinco de la mañana y da su caminata diaria para sentirse útil, después descansa un poco en el jardín mientras recuerda cuando era niño y su padre tuvo que luchar en la guerra revolucionaria.

“Pues se mataba la gente en Tlapacoya en Felipe de Guadalupe ahí fue el agarre de Carranza con Zapata y los huertecitos ahí estaba el tiradero pobrecitos”.

Documentos oficiales indican la fecha de nacimiento de Don Manuel que lo podría convertir en la persona más longeva del mundo.

“Pues el nació en 1896 y tiene cumplidos 121 años y como hijos nos sentimos orgullosos de él y gracias a Dios que nos ha dejado que viva tanto tiempo”, Tomasa García, hija de Manuel.

A Manuel no le gusta quedarse en cama ya que desde niño se acostumbró a despertar con el sol y salir a trabajar, hoy a pesar del paso de los años, todavía quiere sentirse útil y ayudar a su familia.

“Yo quisiera trabajar como antes para ganar centavos pero ya no ya no puedo yo al ver que no puedo trabajar me entristezco”.