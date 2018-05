FOTOS: Policía realiza cesárea a venado atropellado y salva a cría

(NOTICIAS YA).-Un oficial de policía de Nueva Jersey realizó una cesárea en una venado embarazada que había muerto tras ser atropellada, y salvó a la cría.

El domingo por la mañana, en Washington, Nueva Jersey, a unos 115 kilómetros (o 70 millas) de la ciudad de Nueva York, un venado fue atropellado en la carretera y falleció a la orilla del camino.

De acuerdo a reportes, el venado era una hembra embarazada de dos crías, mismas que aún mostraban movimiento dentro del vientre de la madre.

Jim Vernon, oficial de policía, acudió al llamado y “tuvo la iniciativa” de realizar una cesárea al cadáver del venado. Tras la intervención quirúrgica que duró toda la noche, de acuerdo a BBC, dos venados nacieron pero solo uno sobrevivió.

El venadito que sobrevivió fue recuperado por la oficina de Control Animal.

Robert Lagonera, oficial de Control Animal, es quien relató los hechos y tomó cargo de la cría después de llegar a la escena donde el oficial Vernon había realizado la cesárea.

Langonera tomó a la cría y la llevó a su casa para “limpiarlo y secarlo, mientras sobaba el pecho para estimular a los pulmones aún no completamente desarrollados del bebé”.

El Departamento de Policía de Washington, Nueva Jersey, también compartió la hazaña del oficial/cirujano/veterinario en su cuenta de Facebook, donde al lado de las fotos de Vernon sosteniendo al pequeño venado en sus brazos, en una toalla aún mojado de los fluidos de la cirugía, se lee el siguiente mensaje.

“Escrito por Robert Lagonera ACO: Control Animal de nuevo. Sé que he publicado mucho esta mañana, estuvo muy loca para ser ignorada. Empezando a las 3:30 de la mañana, salí a encontrarme con un venado muerto que había sido atropellado y tenía venados moviéndose dentro. El oficial Vernon de la policía de Washington tuvo la iniciativa de realizarle una cesárea, salvando a uno de los venados bebés dentro. Llegué y tomé al venadito y lo lleve a casa para darle calor, mientras sobaba su pecho para ayudar a sus pulmones a que funcionaran. Mientras hacía eso, me mandaron de nuevo a atender un caballo suelto. El oficial Vernon estaba denuevo en la escena y los dos ayudamos a rescatar al caballo. Después de batallar mucho, lo logramos. Ahora estoy corriendo para seguir ayudando al venadito. No hay suficiente café para mí hoy, jaja.”

