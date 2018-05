Grupos antimonopolio piden que Facebook separe sus apps en compañías

(NOTICIAS YA).- Facebook tiene mucho poder y la Comisión Federal de Comerció necesita separar el “monopolio” de la compañía, es lo que asegura una coalición de grupos de defensa en una campaña que se lanza para pedir que la red social se divida en varias compañías.

Grupos de defensa de privacidad y antimonopolios están pidiendo a la FTC que las redes sociales Instagram, WhatsApp y Messenger -todas propiedad de Facebook- sean convertidas a plataformas que compitan entre sí.

La petición fue publicada en el sitio Freedom from Facebook (Libres de Facebook), en la que también solicitan que la Comisión imponga reglas estrictas de privacidad a la ves les permitan a las personas comunicarse a través de las redes sociales.

LEE: Roban los datos de millones de usuarios de Facebook… otra vez

“Facebook tiene demasiado control sobre nuestra economía, nuestro ecosistema de información, nuestra política, e incluso nuestro bienestar emocional”, señaló David Segal, director de DemandProgress, uno de los grupos involucrados en la campaña.

El sitio de la petición argumenta que “Facebook y Mark Zuckerberg han acumulado una cantidad aterradora de poder.“

Además de que la red social “decide unilateralmente las noticias que miles de millones de personas en todo el mundo ven todos los días”.

La preocupación de la información que tiene disponible la plataforma ha crecido desde que se dio a conocer la filtración de datos de 87 millones de usuarios y presuntamente mal utilizados por la compañía Cambridge Analytica.

LEE: Facebook notifica a millones de usuarios sobre el uso de sus datos

Una vocera de Facebook señaló que las adquisiciones de Instagram y WhatsApp fueron aprobadas por reguladores de gobierno y que la empresa trabaja bajo un “ambiente competitivo” que permite a las persona utilizar sus servicios para sus compañías.

“Las personas utilizan Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger porque las encuentran valiosas”, señalaron en una declaración.

Respondieron que apoyan los esfuerzos por regulaciones de privacidad y que han simplificado los controles para que las personas puedan acceder y borrar su información con mayor facilidad, o descargarla si lo desean.

LEE: Termina en la ruina por aparentar lujosa vida y tener fama en Instagram

Los grupos involucrados en la petición incluyen Demand Progress, The Open Markets Institute, SumOfUs, Content Creators Coalition, Citizens Against Monopoly, Jewish Voice for Peace, MPower Change y MoveOn Civic Action.