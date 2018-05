Desmienten embarazo de mujer de 70 años

(NOTICIAS YA).- Señora de 70 años anuncia su octavo embarazo, se viraliza y ahora desmienten la noticia.

María de la Luz Rodríguez, recibió en su casa a medios locales e internacionales, políticos y muchas personas que buscaban comprobar y apoyarla con su embarazo.

Segura de sí misma, afirma que su hija de seis meses es una bendición. Por otro lado, su esposo dice que hasta no ver no creer, mientras que sus hijos dicen que ya no tiene edad para un hijo.

Tras la popularidad de la noticia, personal del IMMS en Mazatlan habló con Debate para desmentir el embarazo. “De acuerdo con personal del IMSS, en abril se le notificó que tenía un tumor tras el ultrasonido que se le hizo. Se le internó para realizarle una biopsia y hacer exámenes de laboratorio, pero se negó, firmó su alta y se fue.”

Nuevamente fueron a entrevistar a María de la Luz y ahora menciona que un vidente le dijo que estaba embarazada.

Noticia Original:

Una mujer de 70 años anuncia su octavo embarazo. María de la Luz Rodríguez decidió dar a conocer la gran noticia anunciando su octavo hijo y sorprende a muchas personas de su comunidad en Sinaloa, México.

Entre los más sorprendidos están sus hijos quienes comentan con medios locales que ya no está para esa edad. Mientras tanto el esposo quien es tres años menor comentó a Hechos Meridiano que “hasta no ver no creer”.

LEE: VIDEO: NIÑA NO QUIERE IR A LA ESCUELA PORQUE “ESTÁ EMBARAZADA”

María de la Luz dice que se encuentra en su sexto mes de gestación y lo más seguro es que el nuevo integrante nacerá por cesárea. Cuando fue al Seguro Social para ver lo que le pasaba, nadie lo podía creer y hasta le entregaron 10 ultrasonidos para estar seguros.

LEE: TOMAR PARACETAMOL EN EL EMBARAZO CAUSA HIPERACTIVIDAD EN LOS NIÑOS

Ahora sabe que tendrá una niña y aunque le pidieron que interrumpiera el embarazo por su edad, ella prefiere cuidarse ya que está muy feliz de la noticia.

Mientras muchos llegan hasta su casa para ser parte de este acontecimiento, ella feliz les dice que es “elegida por Dios”. Admite que al principio le dio miedo y le molestan los comentarios negativos sin embargo, ella está feliz con el regalo que le mandaron.

El récord mundial de partos en mujeres mayores lo marcaron

Antes de ellas, el récord fue de María del Carmen Bousada de Lara, de España, quien dio a luz a los 66 años en diciembre de 2006, pero murió en 2009 víctima de cáncer.

Después llegó una mujer de China, de 64 años, quien vivió un embarazo de alto riesgo y finalmente dio a luz a un bebé el 28 de diciembre del 2016. Es la mujer de más avanzada edad que ha tenido un hijo en el país. Tras perder a su única hija, la pareja decidió buscar un embarazo, pero ella ya no ovulaba, entonces se sometió a un proceso de “rejuvenecimiento del útero” y de fecundación in vitro. El embarazo se logró, pero fue diagnosticado de alto riesgo no solo por la edad de la mujer, sino porque padeció diabetes gestacional. Finalmente dio a luz a un varón que pesó 3.7 kilos.

LEE: MUJER DE 64 AÑOS DA A LUZ EN CHINA