FOTOS: Atan zapatos con cinta adhesiva a niña en guardería

(NOTICIAS YA).- Una madre de Carolina del Norte compartió en Facebook impresionantes imágenes de cómo quedaron los pies de su bebé luego de que le ataron los zapatos con cinta adhesiva en la guardería para evitar que se los quitara.

Jessica Hayes quedó horrorizada al ver cómo le entregaron a su hija, de 17 meses, en la guardería Pleasant Hill tras un día de trabajo.

Los zapatos de la niña estaban asegurados fuertemente a sus pies con cinta adhesiva. En uno de los pies las ataduras llegaban hasta el tobillo, que quedó con severas marcas tras ser removida la cinta.

La madre compartió en su cuenta de Facebook tres inquietantes imágenes que mostraban la cinta alrededor de los pies de su hija y lanzó las siguientes preguntas: “¿Alguien ve un problema con esto? ¿Soy la única?”.

Hayes publicó las imágenes hace una semana y explicó que el personal de la guardería lo hizo al verse “abrumado” porque su hija se quitaba los zapatos constantemente.

Las fotos, que muestran los tobillos mallugados de la bebé, causaron una oleada de indignación y otros padres mostraron su apoyo a la madre, además varias personas le sugirieron que siguiera compartiendo la historia y denunciara el abuso.

Uno de los usuarios le escribió: “¡Yo trabajo en el cuidado de niños y esto no está cerca de estar bien! ¡Informe esto y no lo deje pasar! ¡Esto me enferma!”.

La madre respondió a los comentarios aclarando que si tomó medidas desde que se registró el incidente y que ese mismo día se dirigió con el director de la guardería, detalla el Daily Mail.

“Estaba tan mudo como yo. Luego fui a quitar la cinta y mi hija estaba llorando, ya que esto obviamente le resultaba incómodo”.

Jessica destacó que tras ver los hematomas en el tobillo de su hija volvió a llamar a la dirección de la guardería Pleasant Hill y le informaron que tomaron medidas en contra de los dos empleados involucrados y fueron despedidos.

Maehsell Marley, directora de incidentes de Pleasant Hill, le dijo a WXII que “de ninguna manera aprueban ni permiten ninguna práctica que sería perjudicial para un niño”, detalla el diario británico.