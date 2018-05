Periodista que promovió agresión contra AMLO regresa a la televisión

(NOTICIAS YA).- Será el canal gubernamental del Instituto Politécnico Nacional en México a donde regrese a trabajar Ricardo Alemán, el periodista y comentarista radical que con una publicación en su cuenta de Twitter promovió la violencia contra el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Canal Once, del IPN, analizó las condiciones de su contrato con el comunicador y decidió reanudar actividades y respetar el contrato con la producción del programa Despertar Político. El Instituto Politécnico argumenta que su decisión está apegada a derecho y se tomó de manera colegiada con tal de evitar complicaciones legales por libertad de expresión entre Canal Once y el comunicador.

“El señor Alemán en ningún momento ha fallado a lo establecido por el acuerdo signado entre ambas partes. Por otro lado, la Defensoría de la Audiencia señaló que respecto al espacio ocupado por la emisión que conduce en Canal Once, esta no se ha violado las prerrogativas de ley con que cuenta la audiencia, ni ninguno de los derechos”, se lee en la postura oficial del canal Once.