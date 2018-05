VIDEO: Legisladora de Nuevo México llora arrestada por conducir ebria

(NOTICIAS YA).- La representante estatal Mónica Youngblood, lloró desconsoladamente a los agentes de policía diciéndoles que siempre ha estado del lado de ellos y que hasta ha escrito proyectos de ley para protegerlos, el domingo por la madrugada cuando fue detenida por conducir ebria.

LEE: Alcalde electo es arrestado por conducir ebrio en Carolina del Norte

Sin embargo, a pesar de sus lágrimas y sus intentos, la representante fue arrestada como cualquier ciudadano que viola la ley en el estado.

“Muchas personas me dicen que ustedes tratan a las personas de color como ****, y yo siempre los he defendido” dijo la representante a un oficial.

La policía de Albuquerque, reveló el pasado martes las imágenes de videos corporales de los oficiales cuando detuvieron a la legisladora en un punto de revisión para detener conductores ebrios.

En las imágenes se puede ver como la representante indignada se negó a hacerse una prueba de aliento luego de que un oficial la esposara tras algunas pruebas de sobriedad en el punto de revisión.

En la denuncia penal, el agente escribió que Youngblood olía a alcohol y tenía ojos llorosos.

Youngblood de 41 años, es una representante estatal republicana con un record conservador favor del cumplimiento de la ley que enfrenta a un aspirante demócrata en su distrito de Albuquerque. El video se suma a los cuestionamientos sobre el futuro de la legisladora republicana a la Cámara de Representantes de Nuevo México.

VIDEO: Arrestan a “la peor conductora ebria” nuevamente en Illinois

Inicialmente la representante le dijo al agente que no había bebido esa noche, pero que había tenido una discusión con su novio.

Según la ley de “consentimiento implícito” de Nuevo México, los conductores pueden ser acusados por conducir ebrios si se niegan a someterse a una prueba de sangre o aliento, cuando un policía tiene motivos para creer que el conductor está intoxicado.

Una vez detenida, la legisladora republicana Youngblood, procedió a promocionar su apoyo a la policía en la legislatura.

La representante mencionó específicamente que había patrocinado el restablecimiento de la pena de muerte como castigo para personas que asesinan a agentes del orden público.

“Literalmente lucho por ustedes” dijo.

“Bueno, eso no hace que este bien beber y conducir” respondió el oficial.

Youngblood también ha patrocinado una legislatura que endurecería las penas para los conductores ebrios y un proyecto de ley que no permite a los arrestados bajo sospecha de conducir ebrios sean liberados bajo su propia responsabilidad, tal como le sucedió a ella.

La legisladora también alegó que no estaba siendo tratada de una buena forma, cuando un oficial no le quitaba las esposas para limpiarse las lágrimas mientras lloraba.

El candidato republicano a la procuraduría general, Michael Hendricks, emitió un comunicado pidiéndole a Youngblood que renuncie.

“Queda muy claro que no importa quien seas, nadie está por encima de la ley… Aunque todos tienen derecho al debido proceso, el hecho de que la representante Youngblood se haya negado a someterse a una prueba de aliento, intimidaría algo que ocultar” dijo Hendricks.

Por su parte, Youngblood envió un comunicado a KOB-TV diciendo lo siguiente:

“Como legislador, siempre me he tomado en serio el beber y conducir… si bien lamento la situación por completo, definitivamente lamento no haber tomado la prueba de aliento. Estoy ansiosa por llevar este asunto a una conclusión rápida y justa”.