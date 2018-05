2 arrestados por disparar pistola de postas a ventanilla de restaurante

(NOTICIAS YA).- Oficiales arrestaron a dos personas la mañana de este jueves luego de que un cliente insatisfecho disparara una pistola de postas contra una ventanilla de servicio de comida ven el vehículo de un restaurante de El Cajón, informó la policía.

Los destalles del incidente en el establecimiento de comida rápida hasta el momento no se han revelado, pero oficiales señalaron que ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el Jack in the Box ubicado en la calle Broadway, justo al este de Parkway Plaza y la ruta estatal 67, informó el teniente Royal Bates de la policía de El Cajón.

“Había un cliente descontento, sacó una pistola de aire comprimido y disparó en el cristal“, dijo Bates. “Esa persona finalmente fue arrestada”.

El teniente explicó que los detenidos son un hombre y una mujer, aunque sus identidades y posibles cargos que enfrentan no fueron revelados.

Este mismo martes, un juez determinó que un hombre acusado de atacar a un oficial de la policía de El Cajón en otro restaurante de comida rápida cuando éste se acercó al sospechoso durante un robo.

LEE: Hombre apuñala fatalmente a un hombre y hiere a su esposa en El Cajon

Daniel Moses Cook, de 43 años, está acusado en el ataque ocurrido el 17 de julio del año pasado contra el oficia José Sioson, un veterano de 28 años en la policía local.

Sioson testificó que mientras se estaba acercando a Cook en el restaurante KFC en Fletcher Parkway, el sospechoso le preguntó si alguna vez tuvo al diablo dentro de él.

El oficial explicó que Cook le dio un cabezazo y comenzó a golpearlo hasta dejarlo inconsciente. El policía fue hospitalizado por una semana con trauma cerebral.

Un conductor de autobús del Sistema de Tránsito Metropolitano de San Diego que estaba en su descanso de comida dentro del restaurante, tomó la radio del oficial y pidió ayuda una vez que el sospechoso había huido.

LEE: Policía arresta a adolescente tras persecución de El Cajón a La Mesa

El Herbert Exarhos dictaminó que se presentaron pruebas suficientes durante la audiencia preliminar contra Cook para proceder a juicio. El acusado – quien tenía convicciones previas por asalto y resistencia arresto- enfrenta de 62 años a cadena perpetua si es declarado culpable.

Su lectura de cargos fue fijada para este 5 de junio en una corte superior.