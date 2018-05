Aseguran que Harvey Weinstein se entregará a las autoridades

(NOTICIAS YA).- El exproductor de cine Harvey Weinstein se entregará a la Policía de Nueva York para afrontar los cargos de acoso y abuso sexual que podrían presentarse en su contra este viernes, de acuerdo con una fuente familiarizada con la investigación.

Benjamin Brafman, abogado de Weinstein con sede en Nueva York, se negó el jueves a hacer comentarios acerca de si su cliente se entregaría.

Weinstein está siendo investigado por presuntos delitos sexuales en Nueva York, Los Ángeles y Londres. Decenas de mujeres lo han acusado públicamente tras la publicación de reportajes en The New York Times y The New Yorker en 2017, incluidas jóvenes actrices con las que trabajó.

Dos de ellas, Asia Argento y Ashley Judd, tuitearon un artículo sobre la presunta entrega de Weinstein. Paz de la Huerta, otra mujer que acusa a Weinstein, se negó a comentar sobre la noticia.

El polémico productor ha sido acusado de violación, agresión y otras formas de conducta sexual inapropiada.

Su representante dijo que buscó tratamiento después de las acusaciones y que cualquier acusación de sexo no consensual ha sido “negada inequívocamente”.

La noticia corresponde a un informe del Wall Street Journal según el cual los fiscales federales en Nueva York han iniciado una investigación sobre crímenes sexuales contra Harvey Weinstein, cuyas acusaciones catalizaron el movimiento #MeToo, el cual denuncia el acoso sexual por parte de figuras de poder, lo que ha impactado múltiples industrias y causado la caída de hombres poderosos.

Particularmente en la industria del entretenimiento, además de Weinstein, acusaciones de conducta sexual inapropiada rodean a los actores Kevin Spacey, Bill Cosby, Louis C.K. y Jeffrey Tambor, entre otros, así como a los directores Roman Polanski y Woody Allen.

Weinstein se ha convertido en el principal agresor al frente del movimiento, y ha recibido el rechazo de la comunidad en varios eventos públicos, incluyendo recientemente el Festival de Cannes, donde Argento lo acusó de violarla hace 20 años en el prestigiado evento fílmico en Francia.

Asimismo, en enero pasado, el productor se encontraba cenando en el restaurante “Elements” de Scottsdale, Arizona, cuando un sujeto lo abordó y le pidió una foto. “Steve” asegura que Weinstein se portó beligerante y se negó, mientras que un gerente del lugar asegura que el acusado fue “dulce” y declinó de manera cortés.

Tanto Weinstein como Steve se sentaron en sus respectivas mesas, pero cuando ambos dejaban el lugar, el alterado comensal llamó al productor “un pedazo de mierda” y lo golpeó en la cara.

Steve dijo a TMZ que había bebido mucho y que pidió a un amigo que lo filmara mientras se acercaba a Weinstein, quien tras el incidente optó por retirarse del lugar sin llamar a las autoridades.

*Contiene información de CNN y TMZ