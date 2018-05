El actor Morgan Freeman es el más reciente acusado de abuso sexual

(NOTICIAS YA).- Morgan Freeman ha sido señalado por 16 mujeres, quienes aseguran que el actor tuvo comportamientos inapropiados hacia ellas.

De acuerdo con CNN, ocho de las víctimas confirmaron haber sido acosadas y abusadas sexualmente por el ganador del Óscar, según recoge Agencia México.

La investigación de CNN habría iniciado después de que una de sus reporteras, en ese entonces con seis meses de embarazo, revelara que fue objeto de comentarios sexualmente explícitos por parte de Freeman cuando le hizo una entrevista.

El citado medio obtuvo el testimonio de una joven asistente de producción que trabajó junto al histrión en 2015, durante el rodaje de la película “Un golpe con estilo” (“Going in style”).

“Una vez trató de levantar mi falda y me preguntó si llevaba ropa interior. No lo consiguió, pero siguió intentándolo y tratando de alcanzar su objetivo. Incluso en una ocasión fue su compañero de reparto Alan Arkin el que hizo un comentario diciéndole que se detuviera. Morgan se asustó y no supo qué decir”, relató la mujer.

La presunta víctima añadió que nunca pensó que el trabajo de sus sueños se convertiría en su peor pesadilla tras sufrir acoso por meses gracias a Freeman.

Un caso similar relató una integrante del equipo de producción de la cinta “Los Ilusionistas” (“Now You See Me”), quien habría sufrido las miradas lascivas del actor durante el rodaje.

“Sabíamos que si él venía, no teníamos que usar tops que mostraran nada de nuestros pechos”, dijo.

Tras los relatos de presunto abuso y acoso contenidos en el detallado reporte de CNN, Morgan Freeman rompió el silencio y, a través de un comunicado, se deslindó de las acusaciones.

“Cualquiera que me conozca o haya trabajado conmigo sabe que no soy alguien que ofendería intencionalmente o haría que alguien se sintiera incómodo a propósito. Me disculpo con cualquiera que se haya sentido incómodo o no respetado; esa nunca fue mi intención”, aseguró el actor conocido por su imponente voz.

Freeman, quien ha dado vida a personajes como Nelson Mandela y Dios, es la más reciente figura pública en causar polémica por presuntos comportamientos impropios.

El premiado actor y productor se une a la lista de famosos como Bill Cosby, Harvey Weinstein y Kevin Spacey, entre varias otras figuras del entretenimiento que han sido denunciados por conductas que van desde el acoso sexual hasta la pedofilia y la violación.