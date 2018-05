Gana la lotería 4 veces y su cara lo dice todo

(NOTICIAS YA).- Hombre de Los Ángeles, California no puede dejar de sonreír ante tanta suerte. Antulio Mazariegos, jugó la lotería cuatro veces y en todas ganó. En total logró juntar más de seis millones de dólares.

En un lapso de seis meses probó su suerte. En el premio más grande se llevó cinco millones de dólares. Su premio lo obtuvo al llegar a la tienda de alcohol, Liquor Bank en Van Nuys. Solo tenían tres California Black Premium Scratchers los cuales cuestan $10 cada uno. Tras decidir comprar los tres, en uno se llevó $5 millones, en otro $1,000 y en el tercero $600.

Para esto en noviembre ya había comprado otro “raspadito” en una tienda de donas en Panorama City donde ganó $1 millón.

Cuando funcionarios de la lotería lo entrevistaron, le preguntaron de donde tiene tanta suerte. Mazariegos mencionó que no tenía ni idea que solo le gusta jugar.

Cabe resaltar que aun y ganando cuatro veces los más suertudos son los que han logrado ganar más de $400 millones de powerball.

Ya que si quiere aumentar la suerte a la hora de jugar puede reunir un grupo de personas como lo hicieron 20 empleados de una compañía de Tennessee. Entre todos compraron el boleto y atinaron los seis números ganadores. El premio era de $420.9 millones de dólares y la tienda Layfette donde compraron su boleto recibirá $25 mil dólares. Los 20 afortunados trabajan para North American Stamping Company y ahora se hacen llamar “Los Tennessee 20”.

El grupo jugaba cada semana como una forma de divertirse y no podían creer cuando se dieron cuenta que esta vez acertaron. “Yo empecé a gritar”, dijo Amy O’Neal, una de las ganadoras “Lo tuve que ver otra vez porque pensé que era un sueño. Todos estábamos gritando”. Los 20 de Tennessee aclaran que no van a renunciar a su trabajo de inmediato porque no quieren dejar a la compañía “a secas”.

Eligieron cobrar el premio en una emisión y recibieron $254.7 millones, que al dividirlos les tocaron $12 millones a cada uno.

