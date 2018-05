Investigan tiroteo en una casa al oeste de Las Vegas

(NOTICIAS YA).- Un hombre está muerto mientras que una madre y su hijo se encuentran heridos por un tiroteo dentro de una residencia el jueves un poco antes de las 11 a.m. al oeste de Las Vegas.

El incidente fue reportado a las 10:47 a.m. en la casa ubicada al 9920 de Barrier Reef Drive, cerca de la intersección entre Hualapai Way y Sahara Avenue, según reportó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas. Cuando los oficiales llegaron a la residencia, encontraron al hombre muerto y a una mujer herida, su condición no ha sido revelada.

Las autoridades dijeron que un adolescente de 15 años fue trasladado al Centro Médico Universitario con al menos una herida de bala. Se desconoce la condición del menor por el momento.

La relación entre el hombre, la mujer y el hijo se desconoce, según reportaron las autoridades.

Los oficiales se llevaron bajo custodia a un sospechoso, por el momento no se saben más detalles.

Este incidente sigue bajo investigación, se recomienda evitar transitar por la zona.