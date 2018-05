Joven que mató a su violador pide reducción de sentencia

(NOTICIAS YA).-El destino de Cyntoia Brown, quien cumple una condena de vida en prisión por el asesinato del hombre que la “contrató” para tener sexo, está ahora en las manos del gobernador de Tennessee tras la división de la corte por aceptar su solicitud de clemencia.

Brown tenía 16 años en 2004, cuando cometió el asesinato de un viejo cliente de 43 años, ella dice, en defensa propia. Su historia ha cobrado atención mediática tras la intervención y el apoyo de varias celebridades y la popularidad del hashtag de apoyo #FreeCyntoiaBrown en redes sociales.

Ella lleva más de 14 años en prisión cumpliendo una condena de por vida.

El miércoles, Brown se presentó ante la corte para solicitar clemencia a los seis miembros de la junta de libertad condicional, quienes tienen opiniones divididas sobre la misma: dos aceptaron la solicitud de clemencia, dos hacerla elegible para libertad condicional en 2029, y dos más negaron la solicitud.

Bill Haslam, gobernador de Tennessee, recibirá las recomendaciones en un documento confidencial, y es quien tomará la decisión final sobre si otorgar o no clemencia.

“No puedo decir que merezco algo, porque no lo merezco”, dijo Brown ante la corte, de acuerdo a CNN.

“Ni siquiera merecía esta audiencia. Me demostraron su bondad al darme esta oportunidad. Solo rezo para que puedan ver todo lo que se mostró hoy y que no los voy a decepcionar. No los decepcionaré”, agregó la inculpada.

Brown se disculpó por el asesinato de Johnny Allen durante la audiencia, asegurando que piensa sobre el incidente todos los días, y sabe que nunca lo podrá solucionar.

Durante 2017, reporta ABC, celebridades como Kim Kardashian y Rihanna atrajeron relevancia al caso de Cyntoia.

El abogado de Cyntoia Brown, Charlie Bone, declaró que su clienta fue víctima de tráfico sexual y que su crimen en 2004 fue resultado de un acto de defensa propia.

Ella confesó el delito y fue enjuiciada como adulta, a pesar de tener 16 años en el momento, y fue encontrada culpable de asesinato. Bajo la ley, ella no puede ser candidata para libertad condicional hasta cumplir 51 años en prisión.

En 2010, el caso se hizo famoso a través del documental “Me Facing Life: the Cyntoia Brown Story”, después de su lanzamiento Bone comenzó a representarla en el caso.

Actualmente, Cyntoia tiene 30 años, y asegura que fue forzada a tener relaciones sexuales, experimentando abuso físico, sexual y psicológico. Su proxeneta murió en 2005.

Durante su estancia en prisión, Brown se graduó de la universidad.

Este miércoles fue su primera oportunidad de alcanzar la libertad desde su arresto, en 2004.