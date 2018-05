VIDEO: Decenas de adolescentes lanzan piedras a señora y a autos

(NOTICIAS YA).- Un grupo de adolescentes han estado aterrorizando a su comunidad, según la declaración de los vecinos en el área de Elkhorn y Fort Apache en Las Vegas.

El 27 de abril, este grupito fue captado en un video de celular atacando a una señora, aunque según los vecinos, era la tercera vez que la atacaban los mismos adolescentes, dejándole un esguince de tobillo y un dedo roto.

“Sesenta adolescentes aparecieron no sé de dónde y corrían todos juntos”, dijo Jon Harris a Fox 5 Las Vegas, marido de la mujer atacada. “Yo no sé como empezó pero nos dimos vuelta y mi esposa estaba de repente siendo atacada por un montón de niños”.

En un video de los mismos protagonistas, se los pueden ver esta vez levantando piedras del tamaño de pelotas de béisbol y arrojándolas hacia una mujer, muchas de estas piedras resultaron en daños a vehículos y propiedades.

“Ellos le tiraron a la esposa de mi vecino con esas piedras”, dijo Harris a Fox 5 Las Vegas. “A él también le pegaron cuando trataba de proteger a su esposa”.

Las imágenes pueden ser aterradoras y muchos no entienden la necesidad de esta violencia, sin embargo, vecinos declararon que este tipo de acciones es normal en el área.

“Yo quiero que la gente sepa que ese video en donde mi vecina está siendo golpeada, no es cosa de una sola vez”, dijo Eric Phillips a Fox 5 Las Vegas. Phillips es un maestro de matemáticas de una escuela secundaria y también reside en el área.

Otros vecinos como el maestro aseguran que este incidente viene causando problemas en la comunidad por varios meses.

“No puedes manejar por la calle… ellos paran a vehículos e intentan meterse”, dijo Harris. “Sabemos sus nombres, tenemos fotos y videos, hemos hablado con sus padres… Dos a tres veces por día ya es un problema y todas las veces la policía viene, les pone las esposas, luego de 10 minutos los ves nuevamente rondando las calles”.

Luego de no obtener respuestas tanto de la policía como de los padres, estos vecinos declararon haber intentado otra opción, acudir a la ayuda de la institución escolar. Todos se unieron para escribir comunicados y llevarlos a la escuela secundaria de los adolescentes, Edmundo Escobedo.

“Cuando hablé con mi vecina y me dijo que su hija de 8 no quería ir a la escuela porque tenía miedo… me dije la escuela debe de hacer algo al respecto”, dijo Phillips a Fox 5 Las Vegas.

Phillips asegura haber presentado docenas de relatos a la institución y que la respuesta resultó ser: “No vamos a investigar”.

Los vecinos aclararon que luego de meses de tener que padecer estos incidentes, ya esta situación alcanzó su punto máximo.

“Esta es una situación en la cual alguien no va a volver por esto si no se detiene de inmediato”, dijo Harris a Fox 5 Las Vegas.