VIDEO: “Hot Coil Challenge”, peligroso reto viral que acecha las redes

(NOTICIAS YA).-De los creadores de Tide Pod Challenge y la falta de amor propio, llega un nuevo reto viral que dejará marcas, literalmente, para toda la vida de quienes decidan subirse al tren del “meme”, uno que va directo al precipicio.

El Hot Coil Challenge, o el reto de la bobina caliente, consiste en someter tu cuerpo al contacto directo con el acero de la estufa al rojo vivo del calor, hirviendo, con el fin de obtener vistas, likes y comentarios en internet.

Básicamente, es autoflgelación sin sentido.

El 4 de febrero de este año, el primer video conocido del “hot coil challenge” llegó a las redes en YouTube, subido por el usuario “Blackspider214”. El video original mostraba a un sujeto tomando valor para cometer lo que, ciertamente, es un acto increíblemente torpe y peligroso.

El reto fue primero visto en febrero y fue recibido con amplia crítica.

El hombre se para frente a la estufa de la cocina, misma que funciona con espirales de metal que, al calentarse, llegan a estar al rojo vivo y son increíblemente peligrosas para el contacto directo con la piel humana.

El joven que graba las imágenes le dice que “captará el momento porque su rostro será invaluable”, hasta el momento, todos deseamos que se trate de una farsa, pero no es así.

El sujeto presiona su brazo en la hornilla y se aprecia algo de humo salir mientras él grita del dolor.

Muestra la quemadura a la cámara y se queja del increíble dolor provocado por sí mismo, mientras quien filma el video le dice que “estuvo bastante cool” la hazaña mostrada.

El video tuvo centenares de miles de reproducciones y, afortunadamente, no se han reportado personas que hayan continuado con la tendencia, aunque sí hay personas que han publicado videos quejándose de lo estúpido de este reto.

“¿Acaso creen que haría eso? Estos jóvenes quemándose la piel para tener likes y comentarios en internet”, dice un padre de familia en uno de los videos que critican el reto.

Sin embargo, no debemos olvidar que vivimos en la generación de personas que piensan que comer detergente es divertido y no representa ningún riesgo. El nivel de atención que la gente requiere es enorme, y los métodos para obtenerla no tienen límite.

Es importante que hables con tus hijos sobre los peligros de adoptar estas modas virales, no queremos más pequeños hospitalizados por los retos que ven en redes.