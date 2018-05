33 años de cárcel para joven que apuñaló “sin querer” a Damaris Reyes

(NOTICIAS YA).- Damaris Reyes era una adolescente de 15 años que fue asesinada, apuñalada por un grupo de jóvenes miembros de la Mara Salvatrucha conocida como MS-13, en el área metropolitana de Washington Distrito de Columbia, el viernes uno de sus homicidas fue condenado a 33 años de prisión.

Wilmer Sánchez Serrano, fue hallado culpable de los cargos de asesinato en segundo grado, secuestro y participación de pandillas.

Ya en corte, la madre de Damaris Reyes dijo que su hija siempre caminará junto a ella, la joven fue asesinada en Virginia en 2017.

Sánchez Serrano dijo en corte que la apuñaló pero él no quería, los miembros de la MS-13 lo obligaron.

El caso de Damaris López es uno de los principales temas que el presidente Donald Trump menciona cada vez que se refiere a miembros de pandillas.

La madre de la víctima dijo a noticiasya.com “mataron a mi hija, me mataron a mi, solo pido a las autoridades a que no dejen entrar a jóvenes malos que no andan haciendo nada bueno, refiriéndose a las pandillas”

10 supuestos pandilleros son los que han sido acusados del homicidio de la adolescente, entre ellos tres que ya se declararon culpables del homicidio.

Venus Romero Iraheta es una de las adolescentes que han confesado que asesinaron a la adolescente a sangre fría pues Damaris supuestamente había tenido relaciones sexuales con su expareja, Christian Sosa Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado el 12 de enero a lo largo del río Potomac cerca de Dumfries, Virginia.

De acuerdo a las investigaciones Wilmer Sánchez Serrano fue una de las personas que la apuñaló en primer momento y obligó a Damaris a permanecer en la nieve sin zapatos.

Venus Iraheta, confesó haberla apuñalado hasta el último suspiro, de hecho confesó que luego de haberle enterrado el cuchillo por al menos 13 veces, le dijo a Reyes, “te veo en el infierno” y la adolescente murió.

El juicio de Iraheta está pendiente, en primera instancia se dijo que este viernes también se daría a conocer su condena pero no, esta será declarada hasta el próximo 26 de octubre de 2018, cabe recalcar que en el caso de Venus ella aceptó haber asesinado a la adolescente de 15 años, quien según ellos, también pertenecía a la Mara Salvatrucha, MS-13.